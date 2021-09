ASPIRE ’21 : les candidatures sont ouvertes pour le premier concours indien de simulation boursière pour les étudiants du B-School

in

Les étudiants intéressés pourront postuler pour ASPIRE ’21 jusqu’au 15 septembre. (Dossier)

Le premier concours indien de simulation boursière visant à fournir aux jeunes étudiants des connaissances pratiques en gestion de portefeuille débutera le 20 septembre.

ASPIRE ’21 est hébergé par StockGro, une plateforme d’investissement social. L’événement a été conçu pour les aspirants analystes financiers, gestionnaires de fonds et gestionnaires de fortune des meilleures écoles de commerce du pays et des collèges B.Com et BBA.

L’événement offrira aux jeunes esprits qui souhaitent faire carrière sur les marchés financiers la possibilité de créer les meilleurs portefeuilles d’actions et d’être jugés par un jury.

L’événement rapporte un prix en espèces de 500 000 roupies aux gagnants, qui recevront également des opportunités PPI dans certaines des sociétés d’investissement les plus recherchées d’Inde. L’opportunité sera offerte en fonction de la stratégie, de l’analyse, des compétences en résolution de problèmes, de la mise en œuvre en temps réel et de la diversité du portefeuille de l’équipe gagnante.

Les équipes concourront dans deux catégories : les instituts éligibles parmi les 40 meilleurs, une opportunité sur invitation uniquement et Wildcard. La catégorie sur invitation uniquement verra des équipes concourir sur leurs campus tandis que les inscriptions Wildcard participeront à une compétition de niveau collégial.

Il n’y a pas de frais d’entrée pour ASPIRE ’21 et l’événement permettra aux étudiants d’acquérir l’expérience du trading en temps réel. StockGro pense que cela ne ferait qu’améliorer leurs compétences, mais aussi potentiellement façonner leur carrière en investissement.

Le fondateur de StockGro, Ajay Lakhotia, a déclaré qu’ils visaient à utiliser ASPIRE pour mettre en relation les talents avec la bonne opportunité et apporter une nouvelle vague de capacités intellectuelles nécessaires pour modéliser l’avenir du secteur de l’investissement.

ASPIRE ’21 règles

Les élèves devront s’inscrire en équipe de deux. Les deux étudiants doivent être du même collège. Les étudiants entrant dans ASPIRE ’21 peuvent poursuivre n’importe quelle spécialisation. Un étudiant ne peut participer qu’avec une seule équipe.

Les étudiants intéressés pourront postuler pour ASPIRE ’21 jusqu’au 15 septembre, tandis que les premier et deuxième tours se tiendront respectivement les 20 et 27 septembre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.