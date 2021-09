Aspyr apporte le classique BioWare RPG Star Wars: Knights Of The Old Republic à basculer

Même les fans de Star Wars ont eu quelque chose dans le dernier Nintendo Direct – avec Aspyr soulevant le couvercle de son port Switch du RPG emblématique de BioWare, Star Wars: Knights of the Old Republic. Il arrivera le 11 novembre et les précommandes ouvriront plus tard dans la journée.

STAR WARS : Chevaliers de l’Ancienne République: Un jeu Star Wars bien-aimé arrive sur Nintendo Switch ! Envolez-vous vers des planètes captivantes et unissez vos forces à celles de Jedi, de droïdes et de parias dans ce mélange d’action, de jeu de rôle et d’aventure. STAR WARS : Knights of the Old Republic sortira sur Nintendo Switch le 11 novembre. Les précommandes pour le jeu commencent plus tard dans la journée !

Nous sommes ravis d’annoncer que nous apporterons le RPG classique, STAR WARS™: Knights of the Old Republic™, sur Nintendo Switch en novembre !https://t.co/0zTgdSeEXK Un grand merci à @NintendoAmerica pour avoir présenté notre prochain jeu dans le #NintendoDirect d’aujourd’hui pic.twitter.com/BSJhTj2gLb – Aspyr (@AspyrMedia) 23 septembre 2021

