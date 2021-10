Aspyr révèle deux packs Star Wars pour Nintendo Switch

Aspyr Media a annoncé deux nouveaux packs physiques pour Nintendo Switch, tous deux en magasin en novembre.

Le premier paquet, Collection de chevaliers Jedi de Star Wars, comprend à la fois Star Wars Jedi Knight II : Jedi Outcast et Star Wars Jedi Knight : Jedi Academy ; la deuxième, Star Wars Racer et Commando Combo, comprend Star Wars: Republic Commando et Star Wars Episode I: Racer. Les deux bundles ont en fait fuité il y a quelque temps, mais il est agréable de voir leurs sorties officiellement annoncées.

Chacun d’eux sera lancé en Europe et en Amérique du Nord le 16 novembre, au prix de 29,99 $ / 29,99 € / 25,99 £. Ils arriveront également sur PS4 un peu plus tôt, en vente au détail le 26 octobre pour les mêmes prix.

Vous pouvez trouver nos critiques pour chacun des quatre jeux inclus dans les deux packs en cliquant sur leurs noms ci-dessus, mais nous avons également un aperçu rapide de chacun pour vous ci-dessous :

Guerres des étoiles Collection Chevalier Jedi



Guerres des étoiles Chevalier Jedi II : Paria Jedi :

Un paria Jedi se débat avec son passé, ses ennemis et son destin. L’aventure classique de Kyle Katarn débarque sur Nintendo Switch et PlayStation 4 ! Découvrez l’épopée légendaire en solo avec des commandes modernisées. – En tant que Kyle Katarn, agent de la Nouvelle République, utilisez votre sabre laser et toute la puissance de la Force pour combattre un nouveau mal qui sévit dans la galaxie. – Choisissez judicieusement parmi un arsenal de 13 armes, dont un fusil perturbateur, des détonateurs thermiques, des mines à déclenchement et un lanceur d’arc Wookiee. – Testez vos compétences dans 24 missions solo, quatre combats de boss épiques et une cantina inoubliable.

Guerres des étoiles Chevalier Jedi : Académie Jedi :

Forgez votre arme et suivez le chemin des Jedi. Le classique multijoueur en ligne arrive sur Nintendo Switch et PlayStation 4 avec des commandes modernisées. Incarnez un nouvel étudiant désireux d’apprendre les voies de la Force du maître Jedi Luke Skywalker. – Jouez avec jusqu’à 16 joueurs en ligne dans six modes multijoueurs en ligne, notamment : Siège, Capture du drapeau et Gratuit pour tous.

– Personnalisez votre personnage en définissant à la fois l’apparence et le sexe avant d’entrer à l’Académie pour découvrir le pouvoir et les dangers de la Force. – Construisez votre propre sabre laser de la poignée à la lame. Au fur et à mesure de votre progression, découvrez le pouvoir de manier deux sabres laser ou le sabre laser ultime à double lame rendu célèbre par Dark Maul. – Interagissez avec des personnages célèbres de STAR WARS dans de nombreux lieux classiques de STAR WARS alors que vous faites face au choix ultime : combattez pour le bien et la liberté du côté lumineux ou suivez la voie du pouvoir et du mal du côté obscur.

Guerres des étoiles Combo coureur et commando

Guerres des étoiles Épisode I Coureur :

Deux moteurs. Un champion. Pas de limites. Le coureur préféré des fans est de retour ! Prenez le contrôle d’un podracer traversant des lacs de méthane enflammés, des assauts de Tusken Raider, des tunnels anti-gravité et bien plus encore dans un combat palpitant jusqu’à la ligne d’arrivée. – Choisissez parmi 25 coureurs jouables, dont : Anakin Skywalker, Sebulba et Ratts Tyerell

– Des pistes de course couvrant 8 mondes uniques, dont : Tatooine, Baroonda et Malastare – Travaillez avec Pit Droids pour mettre à niveau votre podracer pour des vitesses de pointe et une accélération plus élevées – Découvrez des raccourcis et des secrets pour maîtriser vos temps au tour.

Guerres des étoiles Commando de la République :

L’escouade est votre arme. Boss, Fixer, Scorch et Sev, mieux connus sous le nom de Delta Squad, sont de retour sur Nintendo Switch et PlayStation 4 ! Revivez la campagne légendaire. – Bienvenue dans la guerre des clones : le chaos a éclaté dans toute la galaxie. En tant que chef d’une escouade d’élite de commandos de la République, votre mission est d’infiltrer, de dominer et finalement d’anéantir l’ennemi. – Combattez des ennemis implacables : combattez une variété d’ennemis très intelligents et mortels, des mercenaires Trandoshan brutaux aux guerriers insectoïdes volants de Geonosis. – L’escouade est votre arme : votre escouade suivra vos ordres, exécutant des commandes complexes et des manœuvres stratégiques. Vous êtes leur chef. Ils sont votre arme.

Si vous êtes intéressé, les précommandes sont déjà lancées avant cette date de sortie du 16 novembre :

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.