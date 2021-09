Assam AHSEC Admission 2021: Comment consulter la liste de mérite d’admission AHSEC 2021 2021 En ligne sur darpan.ahseconline.in, télécharger la liste de mérite, Assam AHSEC 2021

in

Les candidats qui s’étaient inscrits sont tenus de sélectionner un établissement au plus tard le mardi 7 septembre. (Dossier)

Le Conseil de l’enseignement secondaire supérieur de l’Assam (AHSEC) a publié aujourd’hui sur son portail DARPAN les listes de sélection et d’attente des étudiants souhaitant être admis en première année du secondaire supérieur. Les candidats ayant postulé à l’admission en première année du secondaire supérieur pourront consulter leurs dotations sur le site de la DARPAN. Ces candidats seront également informés de leur statut d’attribution par SMS.

Les candidats qui s’étaient inscrits sont tenus de sélectionner un établissement au plus tard le mardi 7 septembre. Dans un avis aux étudiants, le conseil a déclaré lors de la publication de la liste de sélection, les candidats devraient sélectionner un établissement pour l’admission en utilisant leur identifiant de connexion sur le Portail DARPAN jusqu’à 23h le jeudi. Une fois leurs choix verrouillés et approuvés, les candidats ne seraient pas autorisés à modifier leur sélection. Les candidats devront ensuite se présenter dans l’établissement agréé entre le 8 et le 12 septembre.

Les candidats pourront vérifier leur statut sur le portail DARPAN en utilisant leur date de naissance, leur numéro de téléphone portable et leur code PIN à quatre chiffres.

Les étudiants qui ne peuvent pas sélectionner les établissements via leur identifiant de connexion au portail devraient être facilités par les établissements. Le conseil a également demandé aux établissements de terminer l’ensemble de leur processus d’admission d’ici le 12 septembre.

Les candidats seraient toutefois autorisés à modifier leur choix de matières au cours du processus d’admission et l’institution respective devrait effectuer la mise à jour sur le portail DARPAN le même jour.

Les établissements devraient également publier les offres d’emploi après avoir terminé le processus d’admission afin de faciliter l’admission des étudiants qui ont raté l’établissement pour lequel ils ont initialement opté.

Le conseil avait précédemment prolongé la date limite d’admission en raison de l’impact de Covid-19 dans l’État. Au total, 397 121 étudiants de l’État ont réussi l’examen du certificat de fin d’études secondaires en 2021.

