Assam Cabinet List, Assam Cabinet Minister List 2021, Assam Cabinet Minister List 2021 Portfolio: Assam obtient la première femme ministre des Finances, cinq nouveaux visages dans le cabinet de Sarma

Liste du cabinet de l’Assam: Il y a cinq nouveaux visages dans le cabinet de 14 membres.

Liste des ministres de l’Assam 2021: Le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, a attribué des portefeuilles à 13 membres de son cabinet hier. L’Assam a eu sa première femme ministre des Finances sous la direction d’Himanta Biswa Sarma. Son conseil des ministres comprend 11 ministres du BJP, deux du partenaire de l’alliance AGP et un de l’UPPL. Il y a cinq nouveaux visages, dont le chef du BJP, Ranjit Kumar Dass. CM Himanta Biswa Sarma a gardé le domicile, le personnel, les personnes handicapées et les départements qui n’étaient attribués à aucun autre ministre. Ajanta Neog, qui a également été chargée du département de la protection sociale, est également la seule femme membre du cabinet Sarma. Elle a également le ministère des Finances. Notamment, le ministère des Finances était détenu par Sarma dans le gouvernement de Sarbananda Sonowal.

Voici la liste complète des ministres de l’Assam:

1. Dr Himanta Biswa Sarma – Ministre principal de l’intérieur, du personnel, des personnes handicapées et de tout autre département non attribué à un autre ministre

2. Ranjit Kumar Dass – Panchayat et développement rural, génie de la santé publique, approvisionnement alimentaire et civil et consommation

3. Atul Bora – Agriculture, horticulture, élevage et vétérinaire, développement des zones frontalières, mise en œuvre de l’Accord de l’Assam, coopération

4. Urkhao Gwra Brahma – Handloom & Textile, Conservation des sols, Bien-être de la tribu des plaines et classes arriérées

5. Chandra Mohan Patowary – Transports, industries et commerce, développement des compétences, bien-être des minorités

6. Parimal Shuklabaidya – Environnement et forêts, pêche, accise

7. Keshab Mahanta – Santé et bien-être familial, science et technologie, technologie de l’information

8. Ranuj Pegu – Éducation, bien-être de la tribu des plaines et classes arriérées – non-BTC

9. Ashok Singhal – Développement de Guwahati, développement urbain, irrigation

10. Jogen Mohan – Gestion des revenus et des catastrophes, développement de la région des collines, mines et minéraux

11. Sanjay Kishan – Bien-être des tribus du thé, travail et emploi

12. Ajanta Neog – Protection sociale, finances

13. Pijush Hazarika – Ressources en eau, information et relations publiques, affaires parlementaires

14. Bimar Bora – Sports et protection de la jeunesse, affaires culturelles, énergie, tourisme

Les nouveaux visages dans le cabinet sont Ranoj Pegu, Ashok Singhal, Bimal Bora, en plus de Neog. L’Assam, qui dispose de 126 sièges à l’assemblée, a droit à 18 ministres conformément à l’article 164 (1A) amendé qui stipule que le nombre total de ministres dans un État ne doit pas dépasser 15 pour cent du nombre total de membres de son assemblée législative. .

Les élections pour l’assemblée de l’Assam se sont déroulées en trois phases tandis que les résultats ont été proclamés le 2 mai. La NDA dirigée par le BJP a obtenu un deuxième mandat consécutif en remportant 75 sièges tandis que Mahajot, dirigé par le Congrès, a remporté la victoire sur 50 sièges.

