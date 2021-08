Assam : cinq morts dans l’incendie de camions par des militants dans le district de Dima Hasao

La DNLA a été formée en 2019 et cherche à former une nation souveraine et indépendante pour la tribu Dimasa.

Cinq personnes auraient été carbonisées à mort dans une attaque présumée de militants dans le district de Dima Hasai, dans l’Assam, jeudi soir. Les militants appartiendraient à l’Armée de libération nationale de Dimasa (DNLA). Les militants ont incendié les camions la nuit dernière. Le commissaire de police du district de Dima Hasao, Jayant Singh, a déclaré que la police avait récupéré cinq corps carbonisés dans les camions et qu’il s’agirait de chauffeurs de camion et d’hommes à tout faire. “L’identification est toujours en cours”, a-t-il déclaré. Singh a déclaré que la tenue militante DNLA était derrière l’attaque selon les informations fournies par les renseignements.

La DNLA a été formée en 2019 et cherche à former une nation souveraine et indépendante pour la tribu Dimasa. On dit que la tribu est l’un des premiers habitants de la vallée du Brahmapoutre d’Assam. Les personnes appartenant à la tribu résident actuellement dans les districts de Dima Hasao, Karbi Anglong, Cachar et Nagaon en Assam. On les trouve également dans certaines parties du Nagaland.

La police a informé que des militants présumés auraient arrêté les camions et auraient commencé à tirer sur eux sans discernement. Alors que peu de camions ont réussi à s’échapper, les personnes piégées ont été incendiées. Les camions auraient transporté du clinker et du charbon et se rendaient d’Umrangso à Lanka.

Selon le SP, la police mène actuellement une opération de ratissage massive dans la région.

Le quartier des collines de Dima Hasao était autrefois un foyer d’insurrection dans les années 1990 et 2000, mais a été relativement paisible au cours de la dernière décennie. Le district des collines est actuellement géré par le Conseil autonome de North Cachar Hills en vertu de la sixième annexe de la Constitution indienne.

La DNLA, formée le 15 avril 2019, a pour objectif de relancer la lutte et le combat pour la libération d’une nation Dimasa souveraine et indépendante et souhaite également développer un sentiment de fraternité au sein de la tribu Dimasa. En mai de cette année, la police d’Assam et les fusiliers d’Assa avaient tué six militants liés à la DNLA.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.