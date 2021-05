Assam CM 2021 Live, Assam CM News, Himanta Biswa Sarma CM Live, Assam Governor, Sarbananda Sonowal

L’alliance au pouvoir, le BJP, est le premier gouvernement non-congrès de l’État à remporter les élections à l’assemblée de l’État pour un deuxième mandat consécutif dont le CM sera Himanta Biswa Sarma.

Himanta Biswa Sarma prête serment en direct: Le chef du BJP Himanta Biswa Sarma sera assermenté en tant que 15e ministre en chef de l’Assam au Srimanta Sankardeva Kalakshetra aujourd’hui. Le gouverneur de l’Assam, Jagdish Mukhi, administrera le serment d’office et le secret à Himanta Biswa Sarma. Le chef du BJP a été élu chef du parti législatif du BJP et de la NDA hier, puis a appelé le gouverneur de Raj Bhawan et a soumis une liste de législateurs élus faisant allégeance à la NDA. Notamment, l’ancien CM Sarbananda Sonowal, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural de l’Union Narendra Singh Tomar, le secrétaire général national du BJP Arun Singh, le vice-président national et responsable du parti Assam, Baijayant Jay Panda, le président du parti d’État Ranjeet Kumar Dass, les dirigeants de l’AGP Atul Bora et Keshab Mahanta et le chef de l’UPPL, Pramode Boro, ont accompagné Sarma au Raj Bhawan.

La direction du BJP avait appelé Sarma et Sonowal à Delhi samedi pour finaliser le nom du CM. On dit que Sonowal retournera maintenant au Centre car un poste de direction alternatif lui sera donné. Sarma, 52 ans, dans son discours, après avoir été élu à l’unanimité, a fait l’éloge de Sonowal et a décrit son mandat comme irréprochable sans une seule accusation de corruption ou toute autre allégation. Le dirigeant du BJP qui devait sa première ascension à deux anciens ministres en chef du Congrès a dû travailler pendant de nombreuses années avec une détermination tenace pour atteindre son objectif.

