Assam, Himachal Pradesh Bypolls Résultats 2021 Date et heure, pourcentage de vote, nom du candidat, résultats des élections par circonscription et plus

Assam, Himachal Pradesh Bypolls Résultats 2021 Dernière mise à jour: Le décompte des voix pour huit circonscriptions de l’Assemblée et un siège de Lok Sabha répartis dans l’Assam et l’Himachal Pradesh aura lieu demain. Alors qu’environ 73,38 pour cent de participation électorale ont été enregistrés dans l’Assam, dans l’Himachal Pradesh, 78,75 pour cent de participation électorale ont été enregistrés à Jubbal-Kotkhai, 57,73 pour cent à Mandi, 66,2 pour cent à Fatehpur, 64,97 pour cent à Arki et 78,75 pour cent à Jubbal-Kotkhai.

Au total, 31 candidats s’affrontent dans l’Assam. Dans l’Assam, les candidats éminents comprenaient Rupjyoti Kurmi du BJP, Sushanta Borgohain, Phanidhar Talukdar; Luhit Konwar, Jowel Tudu, Sailendra Nath Das, Bhaskar Dahal, Monuranjan Konwar du parti du Congrès ; Krishna Gogoi du CPI; Jiron Basumatary de l’UPPL, Jolen Daimary; Dhruba Kumar Brahma Narzary de BPF ; et Jubbar Ali et Khairul Anam Khandakar de l’AIUDF. Des élections partielles à Gossaigaon et Tamulpur ont été rendues nécessaires en raison du décès des députés en exercice, tandis que les titulaires de Bhabanipur, Mariani et Thowra ont démissionné de leurs sièges pour rejoindre le BJP au pouvoir.

Dans l’Himachal Pradesh également, les élections partielles ont été rendues nécessaires à la suite du décès de membres en exercice. Au total, 18 candidats sont en lice, dont 12 pour les trois sièges de l’Assemblée et six pour le siège de Mandi Lok Sabha. Une compétition directe est attendue entre le BJP au pouvoir et le Congrès sur tous les sièges, à l’exception de Jubbal-Kotkhai où le candidat rebelle du BJP Chetan Singh Bragta tente sa chance en tant que candidat indépendant. Cependant, tous les regards sont tournés vers le scrutin parlementaire de Mandi, car la circonscription est le territoire d’origine du ministre en chef Jai Ram Thakur.

Le BJP a aligné le héros de guerre de Kargil, le brigadier Khushal Singh Thakur de Mandi, contre la candidate du Congrès Pratibha Singh, l’épouse du défunt ministre en chef Virbhadra Singh. Au total, six candidats, dont Ambika Shyam du parti Rashtriya Lokniti, Munshi Ram Thakur du parti Himachal Jankranti et les indépendants Anil Kumar et Subhash Mohan Snehi, sont en lice à Mandi. Douze autres candidats tentent leur chance depuis Arki, Fatehpur et Jubbal-Kotkhai.

