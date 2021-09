Assam : plusieurs personnes craignent la mort alors que deux bateaux transportant 100 passagers entrent en collision au Brahmputra

in

L’incident a eu lieu près de Jorhat dans l’Assam.

Plusieurs personnes sont portées disparues ou mortes après que deux bateaux avec environ 100 passagers à bord soient entrés en collision aujourd’hui dans le fleuve Brahmapoutre dans l’Assam. Selon les médias, l’un des bateaux venait de Majuli et se dirigeait vers le Nimati Ghat à Jorhat. L’incident a eu lieu près de Jorhat.

Selon les premières informations, plusieurs personnes sont portées disparues et des victimes sont attendues. Cependant, il n’y a aucune confirmation sur le nombre de personnes secourues ou mortes.

L’équipe de la Force d’intervention en cas de catastrophe est déjà arrivée sur place et l’opération de sauvetage est en cours.

Plus de détails sont attendus.

