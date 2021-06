Assam réfléchit à une «politique des deux enfants» pour les prestations gouvernementales, y compris des dispenses de prêt: Himanta Biswa Sarma

Himanta Biswa Sarma avait exhorté la communauté minoritaire de l’État à adopter une politique de planification familiale décente pour le contrôle de la population afin de réduire la pauvreté le 10 juin.

Le ministre en chef de l’Assam, Himanata Biswa Sarma, a déclaré aujourd’hui que l’État tiendrait compte des normes de la population pour sélectionner les bénéficiaires du gouvernement, qu’il s’agisse d’une dispense de prêt ou de tout autre programme gouvernemental. Il a cependant fait une exception en disant que la règle ne s’appliquerait pas aux travailleurs des jardins de thé et à la communauté SC-ST. « À l’avenir, les normes de population seront prises en compte pour l’admissibilité aux prestations gouvernementales. La politique démographique a commencé », a déclaré le ministre en chef de l’Assam.

«Nous allons progressivement intégrer une politique de deux enfants pour bénéficier des prestations gouvernementales. Vous pouvez considérer cela comme une annonce », a déclaré Sarma le 18 juin.

Cependant, la politique de contrôle de la population proposée ne sera pas applicable dans tous les régimes car bon nombre des prestations sont offertes par le gouvernement central. « Il existe certains programmes pour lesquels nous ne pouvons pas imposer la politique des deux enfants, comme l’admission gratuite dans les écoles et les collèges ou les maisons sous le Pradhan Mantri Awaas Yojana », a déclaré Sarma.

La décision du gouvernement BJP a suscité la colère de l’opposition. La Ligue musulmane de l’Union indienne (IUML) a condamné la politique démographique proposée et l’a qualifiée d’anti-laïque et d’inconstitutionnelle. Le parti a également critiqué le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, pour avoir préconisé une norme des deux enfants pour bénéficier des avantages gouvernementaux et exempter certaines communautés. “Cette politique de l’Assam est non seulement discriminatoire mais anti-laïque et inconstitutionnelle”, a déclaré le président national de l’IUML, K Kader Mohideen.

L'Assam a actuellement une norme pour deux enfants ainsi que des exigences de qualifications minimales en matière d'éducation et de toilettes sanitaires fonctionnelles pour participer aux scrutins panchayat conformément à un amendement en 2018 à la loi Assam Panchayat, 1994.

L’Assam a actuellement une norme pour deux enfants ainsi que des exigences de qualifications minimales en matière d’éducation et de toilettes sanitaires fonctionnelles pour participer aux scrutins panchayat conformément à un amendement en 2018 à la loi Assam Panchayat, 1994.

