Assassinat de Julia James: un homme d’une vingtaine d’années arrêté pour la mort du PCSO | UK | Nouvelles

Le développement de l’affaire survient après que la force a publié une photo d’un homme avec qui ils souhaitaient parler. Mme James, un agent de soutien communautaire de la police, a été retrouvée morte à Akholt Wood près de son domicile à Snowdown, Kent, le 27 avril. Un examen post-mortem a révélé que la femme de 53 ans était décédée de graves blessures à la tête.

La police de Kent a déclaré qu’un homme d’une vingtaine d’années de la région de Canterbury avait été arrêté à 21h30 le vendredi 7 mai.

La force a confirmé que l’homme était un ressortissant britannique.

Le chef adjoint de la police Tom Richards, de la police de Kent, a déclaré: «Nous continuons d’exhorter toute personne disposant d’informations, aussi minimes ou insignifiantes qu’elles puissent paraître, à nous contacter.

“Si vous étiez dans la zone Snowdown entre 13h et 16h30 le mardi 27 avril, veuillez nous contacter.

“Cela inclut toute personne locale qui a peut-être vu quelque chose de déplacé à ce moment-là, ou qui est tombée sur quelqu’un qui les a mis mal à l’aise – comme se sentir obligé de traverser la route ou de changer l’itinéraire sur lequel ils marchaient.”

Mme James a travaillé avec des victimes de violence domestique dans son rôle avec la police de Kent.

Le 27 avril, elle est allée se promener dans les bois près de chez elle avec son Jack Russell Terrier Toby.

Le chien a été retrouvé indemne à côté de son corps.

Le PCSO travaillait à domicile le jour de son meurtre.

La force a publié vendredi une photo d’un homme qui, selon eux, pourrait être d’une “importance cruciale” pour l’enquête.

Plus tard dans la journée, les agents ont fait le point pour dire que l’homme a maintenant été identifié et qu’ils ne demandent plus d’informations à son sujet.

L’ACC Richards a déclaré à l’époque: «Je peux confirmer que nous avons identifié l’homme sur la photo et que nous n’avons plus besoin des médias pour diffuser son image, et nous n’avons pas non plus besoin d’informations supplémentaires à son sujet pour le moment.

“Il reste que nous avons encore besoin d’entendre toute personne qui se trouvait dans la région entre 13 heures et 16 h 30 le mardi 27 avril 2021, ainsi que toute personne locale qui a peut-être vu quelque chose de déplacé à ce moment-là ou qui est tombée sur quelqu’un qui les a mis mal à l’aise – par exemple, se sentir obligé de traverser la route ou de changer l’itinéraire sur lequel ils marchaient.

“Malgré l’identification de cette personne, nous sommes toujours impatients d’entendre ceux qui ont des informations qui pourraient nous aider.”

Reportage supplémentaire de Jon Austin.

Plus à venir…