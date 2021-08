Assassiner Mystery Card-Battler ‘The Magister’ traite une sortie de commutateur de septembre

Mettre à jour: Digerati a maintenant annoncé une date de sortie confirmée pour The Magister. Il arrive un peu plus tard que prévu le 2 septembre 2021.

Une nouvelle bande-annonce a également été publiée (voir ci-dessus).

Article original (jeu 8 octobre 2020 13:30 BST): L’éditeur indépendant Digerati sortira Le Magistère, un nouveau RPG mystère de meurtre de combattant de cartes, sur Nintendo Switch au début de l’année prochaine.

Le jeu est développé par Nerdook (Monster Slayers, Reverse Crawl, Vertical Drop Heroes) et les joueurs construisent et personnalisent leurs jeux de cartes pour se battre dans des batailles. Vous devrez rassembler des indices et découvrir des motifs tout au long de votre enquête sur un meurtre et tenter de démasquer le coupable.

Voici une liste des fonctionnalités clés et une sélection de captures d’écran

Les joueurs jouent le rôle d’un Magister – des agents chargés de faire respecter la primauté du droit dans les provinces éloignées de l’Empire. Envoyé dans le village reculé de Silverhurst, vous devez enquêter sur la sinistre disparition d’un autre Magister. Vous avez 14 jours pour résoudre le cas.

Principales caractéristiques

– Meurtre-mystère généré aléatoirement : Une procédure pas à pas n’aidera pas ici ! Les événements, les indices, les motifs et le meurtrier changent à chaque partie. VOUS seul pouvez identifier le suspect coupable.

– Rencontres tactiques basées sur des cartes : Vos compétences de combat et de négociation sont déterminées par les cartes de votre deck. Utilisez une vaste gamme de cartes, telles que “Heartstopper”, “Poison Slash”, “Weak Joke” et “Long Talk”.

– Apaisez les ennemis pour une issue pacifique : Utilisez « Diplomatie tactique » comme alternative au combat et calmez les ennemis avec vos cartes de conversation pour réduire leur niveau de rage à 0.

– Choisissez votre Magister : Différents Magisters ont leurs propres spécialités et défauts. De l’alcoolique rusé à l’insomniaque intelligent, chaque variation définit une aventure différente.

– Recrutez un allié humain ou un compagnon à fourrure : Si nécessaire, un mercenaire, un espion ou un sage peut être recruté pour vous aider dans votre enquête. Vous pouvez également vous lier d’amitié avec l’un des chats ou des chiens locaux pour combattre à vos côtés lors de batailles.

– Situé dans un monde fantastique captivant : Vous avez 14 jours pour errer à Silverhurst et vous lier d’amitié ou intimider ses habitants pendant que vous courez contre la montre pour démasquer le meurtrier.

Si vous aimez le son de celui-ci, gardez un œil sur son lancement sur l’eShop début 2021. Le jeu précédent de Nerdook, RPG Monster Slayers de construction de deck, a une note métacritique très respectable de 86 sur PC, donc cela pourrait bien être un autre gagnant.

Qu’en penses-tu? Partagez vos premières réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous.