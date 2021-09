Assassin’s Creed 4 et Darksiders 3 sont lancés aujourd’hui sur Stadia

Trois autres jeux ont été ajoutés à la boutique Stadia, ainsi qu’une démo multijoueur gratuite et des remises sur plusieurs jeux, a annoncé Google dans un article de blog aujourd’hui.

Le premier jeu ajouté à la boutique Stadia aujourd’hui est Assassin’s Creed IV: Black Flag. Le chapitre maritime d’Ubisoft de la franchise Assassin’s Creed sorti à l’origine en 2013 et peut désormais être acheté dans la boutique Stadia pour 30 $. Le deuxième jeu est Darksiders III de THQ Nordic et le RPG d’action solo 2018 peut être acheté dans le magasin pour 30 $ avec un abonnement Stadia Pro ou 40 $ sans.

Le dernier jeu ajouté à la boutique Stadia aujourd’hui est Merek’s Market, un jeu sur la gestion d’une boutique médiévale. Le jeu développé par Stadia Makers peut être joué en solo ou en coopération locale et peut être acheté pour 20 $.

Les joueurs de Stadia peuvent également essayer une démo multijoueur en ligne gratuite de From Space, le successeur spirituel de It Came From Space et Ate Our Brains, à partir d’aujourd’hui. Le jeu de tir de haut en bas devrait être lancé au premier trimestre 2022.

Le Stadia Store propose plusieurs réductions pour les deux prochaines semaines avec Dead by Daylight Ultimate Edition, l’un des meilleurs jeux Stadia, et ses extensions en vente jusqu’au 20 septembre. L’éditeur THQ Nordic célèbre également son 10e anniversaire avec une vente sur ces jeux Stadia jusqu’au 28 septembre : Chronos : Avant les cendres, Darksiders Genesis, Destroy All Humans !, Monster Jam Steel Titans, Monster Jam Steel Titans 2 et SpongeBob SquarePants : Battle for Bikini Bottom – Rehydrated.