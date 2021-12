Assassin’s Creed aura un concert immersif en direct l’année prochaine

Assassin’s Creed bénéficie d’une expérience de concert immersif en direct, qui doit être présenté pour la première fois en octobre de l’année prochaine, puis faire le tour du monde jusqu’en 2023. L’expérience associera de la musique live jouée par un orchestre et une chorale complets avec une vidéo HD et un éclairage immersif et des effets sonores.

Le concert est produit par Overlook Events, qui a précédemment mis en œuvre des concepts similaires avec les concerts Dragon Ball et Saint Seiya Symphonic Adventure. Le nouveau concert, produit en partenariat avec Ubisoft, traversera l’histoire de la série Assassin’s Creed, tout en voyageant à travers l’histoire du monde réel.

« Le récit des jeux est au cœur de l’expérience musicale », peut-on lire dans le communiqué de presse. L’expérience englobera tous les jeux Assassin’s Creed, de l’original à Assassin’s Creed: Valhalla de l’année dernière, et toutes les périodes, de l’Égypte ancienne d’Origins au cadre moderne où les joueurs entrent dans l’Animus.

Le concert doit débuter le 29 octobre 2022 au Grand Rex de Paris, célébrant le 15e anniversaire du tout premier jeu Assassin’s Creed. Bien qu’il n’ait pas été confirmé dans quels pays ou régions le spectacle se rendra, il est prévu une tournée mondiale tout au long de 2023. Les futurs lieux et dates de tournée seront annoncés via les comptes de médias sociaux du spectacle.

