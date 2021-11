‘Assassin’s Creed Chronicles Trilogy’ est gratuit sur l’Ubisoft Store

Vous aimez les trucs gratuits, non? Eh bien, Ubisoft offre la version PC de la trilogie Assassin’s Creed Chronicles sur sa vitrine jusqu’au 12 novembre pour satisfaire vos envies de cadeaux.

Pour célébrer le 35e anniversaire d’Ubisoft, la société propose des exemplaires gratuits de la trilogie Assassin’s Creed Chronicles via Ubisoft Connect ici. Tout ce que vous avez à faire est de vous y inscrire pour réclamer les jeux. Cette offre ne concerne que les versions PC de ces jeux, donc si vous êtes plutôt du genre console, cela ne vaut peut-être pas le (léger) effort.

Bien qu’elle ne soit pas aussi populaire que les titres principaux d’Assassin’s Creed, la trilogie des chroniques est une rotation intelligente à défilement horizontal sur une formule familière.

La célébration du 35 anniversaire d’Ubisoft se poursuit avec Assassin’s Creed Chronicles, trois aventures qui s’étendent à travers l’Inde, la Chine et la Russie ! 🌍 La trilogie sera disponible gratuitement du 9 au 12 novembre. Obtenez-les tous ici – Assassin’s Creed (@assassinscreed) 9 novembre 2021

Difficile à croire qu’Ubisoft existe depuis plus de 35 ans déjà. Étant donné que la société possède certaines des franchises les plus lucratives du jeu à son actif, cet anniversaire ne devrait pas surprendre. Je veux dire, si Ubisoft peut ajouter Danny Trejo à Far Cry 6 sur un coup de tête, ça roule probablement dans la pâte. Sans parler du milieu de terrain de Manchester United, Jesse Lingard, a récemment créé une équipe Rainbow Six: Siege.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

10 conseils pour améliorer votre jeu dans ‘Rainbow Six Siege’