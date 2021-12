Assassin’s Creed III Remastered et plus à venir sur Stadia

Google a annoncé que davantage de jeux arriveront dans la boutique Stadia, un nouveau titre Stadia Pro et des mises à jour ou du nouveau contenu pour certains des meilleurs jeux Stadia.

Assassin’s Creed III Remastered d’Ubisoft arrive sur Stadia le 14 décembre. Le remaster 2019 du jeu 2012 met à jour le combat entre les Assassins et les Templiers pendant la guerre d’Indépendance américaine avec de meilleurs graphismes et de meilleurs contrôles. Le jeu comprend également Assassin’s Creed Liberation Remastered et tout le contenu téléchargeable en solo.

Monopoly Madness, le jeu de société classique avec des règles légèrement modifiées, arrivera sur Stadia cette semaine le 9 décembre. Super Animal Royale, un jeu de combat de bataille royale à 64 joueurs, arrivera le 14 décembre et est gratuit. jouer avec la prise en charge du jeu multiplateforme pour PC et consoles. Un autre titre gratuit, Nine to Five, vient d’être lancé sur Stadia aujourd’hui.

Le jeu de plateforme cinématique Unto The End sera ajouté à Stadia Pro le 10 décembre, rejoignant les cinq autres jeux ajoutés plus tôt ce mois-ci. Unto The End devait arriver sur Stadia Pro en octobre dernier, mais a été retardé jusqu’en décembre.

Google a également mentionné plusieurs jeux Stadia recevant de nouvelles mises à jour et du contenu, tels que le pack 30e anniversaire désormais disponible dans Destiny 2, la nouvelle saison de force et de sorcellerie de Crayta déjà en cours et le nouveau chapitre Portrait of a Murder de Dead by Daylight. Le jeu d’action Sandbox Spiritfarer recevra une nouvelle mise à jour le 13 décembre avec deux nouveaux personnages, et ARK: Survival Evolved recevra une carte gratuite créée par la communauté avec de nouveaux biomes et créatures le 14 décembre.

