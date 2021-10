Assassin’s Creed Infinity ne sera pas gratuit, encore très tôt dans le développement

Assassin’s Creed Infinty – une plate-forme en ligne évolutive qui englobe de multiples paramètres historiques – annoncée par Ubisoft en juillet – ne sera pas un jeu gratuit, malgré son objectif d’être un titre de service en direct.

Lors de l’appel aux résultats du deuxième trimestre d’Ubisoft (via VGC), il a été révélé que la version expérimentale de la série de longue date sera après tout un titre payant.

« Ce ne sera pas gratuit et ce jeu contiendra beaucoup d’éléments narratifs », a déclaré le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, lors de l’appel. « Ce sera un jeu très innovant mais il aura ce que les joueurs ont déjà dans tous les jeux Assassin’s Creed, tous les éléments qu’ils aiment y mettre dès le début.

Le titre, qui n’en est encore qu’aux premiers jours de son développement, sera dirigé par Jonathan Dumont et Clint Hocking, qui prennent le double crédit de directeur créatif sur le titre à Ubisoft Montréal et Ubisoft Québec, respectivement. Guillemot a également noté que ce sera un jeu massif qui intégrera une myriade de fonctionnalités des jeux Ubisoft précédents.

Le jeu sera apparemment une expérience en ligne qui devrait évoluer, le monde s’étendant et changeant au fil du temps d’une manière apparemment inspirée par Fortnite et GTA Online.

Au-delà de reconnaître l’existence du jeu, de noter qu’il ne sera pas gratuit et de nous donner un petit aperçu de son équipe de développement, Ubisoft a refusé de commenter le jeu.

Nous pouvons presque certainement supposer qu’il sera lancé plus tard qu’en mars 2023; au cours du même appel de résultats, nous avons appris que The Division Heartland et le remake de Prince of Persia avaient été retardés jusqu’à, potentiellement, le début de 2023. Étant donné qu’aucune mention d’Infinity n’a été faite au cours de cette partie du briefing, il est probablement prudent de dire Ubisoft vise plus tard ce nouveau titre.

Ubisoft a également annoncé qu’il cherchait à se lancer dans la technologie des jeux vidéo liée à la blockchain lors de son appel de résultats.