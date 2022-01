Assassin’s Creed: The Ezio Collection annoncé pour Switch en février

Image : Ubisoft

Ubisoft a annoncé le lancement d’Assassin’s Creed: The Ezio Collection for Switch le 17 février. Une bande-annonce de lancement par âge peut être visionnée sur YouTube mettant en évidence la sortie.

Cette collection de longue date comprendra le célèbre Assassin’s Creed II, l’excellent Confrérie Assassin’s Creed, et Révélations Assassin’s Creed, plus Lignée Assassin’s Creed et Braises Assassin’s Creed, deux courts métrages avec Ezio.

Bien que la collection Ezio ait été lancée ailleurs, Ubisoft décrit cette version comme « exclusive », mentionnant diverses fonctionnalités spécifiques au commutateur telles que « mode portable, HD Rumble, interface à écran tactile et HUD optimisé ».

Le jeu coûtera 39,99 $ et obtient une version physique … en quelque sorte. Assassin’s Creed II viendra sur le panier, tandis que les autres seront des codes nécessitant un téléchargement numérique. Voici la note de bas de page complète du communiqué de presse d’Ubisoft :

Jeu Assassin’s Creed® II disponible sur cartouche. Assassin’s Creed® Brotherhood, Revelations, Embers, Lineage et un pack audio pour des langues supplémentaires sont fournis sous forme de contenu numérique à télécharger (max. 35 Go). Connexion Internet requise. Contenu activable après insertion de la cartouche. Carte MicroSD requise pour déverrouiller la collection complète à la fois.

Voici quelques détails supplémentaires sur les jeux inclus dans le PR officiel :

Assassin’s Creed : The Ezio Collection comprend :

Assassin’s Creed II. Dans cet opus, les joueurs incarneront Ezio, un nouvel Assassin perpétuant la lignée meurtrière de ses ancêtres à travers l’Italie de la Renaissance, dont Florence et Venise. Prospérez dans un environnement riche en pouvoir, vengeance et complot, alors qu’ils perfectionnent leur art, brandissant des armes et des instruments conçus par le légendaire Léonard de Vinci lui-même. Tous les DLC solo sont disponibles tout au long de la campagne solo.

Confrérie Assassin’s Creed. Incarner Ezio est une lutte durable contre le puissant Ordre des Templiers, tous les fans voyageront dans la ville la plus renommée d’Italie, Rome, centre du pouvoir, de la cupidité et de la corruption. Cela nécessitera non seulement de la force, mais aussi du leadership, car ils commanderont toute une Fraternité qui se ralliera à leurs côtés. Tous les DLC solo sont disponibles tout au long de la campagne solo.

Révélations Assassin’s Creed. Dans ce jeu, Ezio doit laisser sa vie derrière lui à la recherche de réponses. Player marchera sur les traces de son mentor légendaire, Altaïr, dans un voyage de découverte et de révélation. Ce chemin périlleux les mène à Constantinople, au cœur de l’Empire ottoman, où une armée croissante de Templiers menace de déstabiliser la région. Tous les DLC solo sont disponibles tout au long de la campagne solo.

Bonus supplémentaire : deux films sur Ezio. En plus du gameplay, cette collection comprend également deux courts métrages qui plongent encore plus profondément dans l’histoire d’Ezio, Assassin’s Creed Lineage® et Assassin’s Creed Embers™.