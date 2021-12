Assassin’s Creed Valhalla Dawn Of Ragnarok est une nouvelle extension

Image : Ubisoft

J’ai écrit en janvier qu’Assassin’s Creed Valhalla était trop long, et c’était avant que deux extensions entières ne soient publiées au cours de cette année. Maintenant, le jeu en reçoit un autre, ainsi que quelques missions pour son prédécesseur Assassin’s Creed Odyssey.

Pour moi, même en tant que fan très sérieux et de longue date de cette série, c’est tout simplement trop ! J’ai terminé à contrecœur l’expansion de Valhalla en Irlande et j’ai abandonné celle de Paris quelques missions parce que j’en avais tout simplement assez du jeu. Et de toute la « Formule Ubisoft », pour être honnête, puisque j’ai rebondi directement sur Far Cry 6, et j’ai même du mal avec Halo: Infinite car il a tellement soulevé cette même « tour de capture pour débloquer des missions sur la carte « conception de jeux en monde ouvert.

Ainsi, la perspective de jouer à n’importe quel type d’Assassin’s Creed Valhalla en 2022 me semble être une corvée, d’autant plus lorsque vous réalisez que cette extension – appelée Dawn of Ragnarok – se concentre sur la carte d’Asgard, de loin la pire partie du jeu car elle a été. Eh bien, la bande-annonce est sympa ! Et j’apprécie le fait qu’il se donne également beaucoup de mal pour montrer un tas de choses qui sont clairement des fonctionnalités de gameplay :

Plus intéressante peut-être est l’annonce simultanée de Crossover Stories, qui ajoute de nouvelles missions à Valhalla et à Odyssey, nous donnant une bande-annonce qui ressemble à un fan art de Deviantart qui prend vie :

Les missions Crossover Stories sortiront le 14 décembre et sont des téléchargements gratuits, tandis que Ragnarok, étant une extension beaucoup plus importante – Ubisoft dit que c’est « l’extension la plus ambitieuse de l’histoire de la franchise » – n’est disponible qu’en mars.

Je sais que je viens de dire des choses méchantes à propos de Valhalla, mais pour terminer sur une note plus positive, ce sera certainement agréable de replonger mes orteils dans la Méditerranée et de rattraper Kassandra à nouveau.