Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok Tout ce que nous savons jusqu’à présent

Dawn of Ragnarok a lieu après les événements des sagas Asgard et Jotunheim, donc si vous n’êtes pas allé aussi loin dans Assassin’s Creed Valhalla et que vous ne voulez pas être spoilé, ceci est votre dernier avertissement pour mettre cette vidéo en pause et revenir plus tard . Ne vous inquiétez pas, nous serons toujours là.

Dans la vidéo suivante, nous passons en revue tout ce que nous avons appris sur Dawn of Ragnarok lors d’un événement d’avant-première.

Dawn of Ragnarok devrait sortir en tant que contenu téléchargeable payant le 10 mars.