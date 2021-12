Assassin’s Creed Valhalla : DLC L’Aube de Ragnarok

Assassin’s Creed ValhallaL’expansion de 2022 semble avoir fuité avant la grande révélation d’aujourd’hui. S’adressant aux médias sociaux hier, Ubisoft a annoncé une nouvelle extension pour l’aventure Norse-set Creed, avec plus de contenu qui doit être annoncé aujourd’hui. Grâce à une vitrine chinoise, cependant, le loup est sorti du sac – et nous savons maintenant que le mystère DLC s’intitule Dawn Of Ragnarok.

Sorti le 10 mars 2022, le prochain DLC devrait être la plus grande extension de l’histoire de la série. Il n’a pas encore été confirmé si le jeu de base sera nécessaire pour jouer à Dawn of Ragnarok, ou s’il s’agira de sa propre expérience autonome.

Alors, à quoi les joueurs peuvent-ils s’attendre de ce monticule gigantesque de la mythologie virile ? Une fois de plus, les joueurs incarneront le protagoniste Eivor – aux côtés d’Odin – alors qu’ils témoignent de la guerre du Nord et de la fin du monde. Grâce à la description pratique du produit que les utilisateurs de Reddit ont grossièrement traduite, il semble que ce nouveau DLC se déroulera dans les neuf royaumes, voyant Odin tenter de contrecarrer – et de survivre – Ragnarok, la fin du monde.

Pourtant, ce n’est pas le seul que les joueurs de Ragnarok connaîtront en 2022. Avec le lancement de God of War: Ragnarok à une date encore à confirmer l’année prochaine, 2022 devrait être une bonne année pour ceux qui aiment les dieux, les barbes et des haches géantes.