Assassin’s Creed Valhalla et la montée des Vikings du jeu vidéo

Image : Ubisoft

Les Vikings, les guerriers nordiques coriaces qui portaient des casques à cornes lors de raids dans les villages, remontent aux années 80 et 90. Mais au cours des deux ou trois dernières années, il y a eu une augmentation spectaculaire du nombre de jeux mettant en vedette ou mettant en vedette ces voyous.

J’ai remarqué pour la première fois cette tendance croissante des jeux sur le thème des Vikings le mois dernier, après avoir joué au jeu de survie coopératif roguelike, Tribes of Midgard. Les Vikings dans ce jeu étaient décrits comme des survivants avisés et des guerriers capables qui sont capables de travailler ensemble pour construire une nouvelle civilisation. Une représentation très classique de ces guerriers nordiques, et qui s’intègre bien dans l’obsession des jeux vidéo pour le genre de survie. Pour une raison quelconque, ce jeu semblait être le 200e jeu Viking dont j’avais entendu parler récemment. Bien sûr, ce nombre était complètement faux, mais le nombre réel de jeux Viking sortis au cours des trois dernières années est plus élevé que prévu.

Depuis le début de 2019, il y a eu au moins neuf jeux différents (mais majeurs) sur le thème des Vikings. Lancez en 2018 et ce nombre devient encore plus important, avec six titres Viking sortis cette seule année. Si vous lancez la réédition de The Lost Vikings de Blizzard plus tôt cette année, cela fait 16 jeux depuis 2018. Et cela ne compte que des jeux plus gros et bien connus. Je ne serais pas choqué si ce nombre serait beaucoup plus élevé si nous descendions dans le terrier des versions mobiles ou dans toute l’étendue des versions Steam dans le même laps de temps. Le fait est que ces dernières années, les Vikings ont véritablement envahi les jeux vidéo.

Mais pourquoi cela se produit-il exactement ? Les bons gars de Paranoid Interactive, les développeurs derrière le constructeur de villes Frozenheim, ont expliqué que l’idée même de Frozenheim est née il y a environ trois ans.

“Mais le battage médiatique pour les Vikings a commencé des années plus tôt lorsque Skyrim et les premiers films de Thor sont apparus”, a déclaré Konrad Sumało de Paranoid Interactive. “Presque chaque nouveau jeu ou film créé plus tard est devenu reconnaissable par un large public car il faisait déjà partie de la culture pop actuelle.”

Sumało a également partagé que d’autres jeux, comme Ancestors Legacy et Northgard, étaient « d’énormes inspirations » pour l’équipe. Selon Sumało, ces jeux vikings ont mis en évidence la popularité de la mythologie nordique, ainsi que la facilité d’adapter le trope du personnage à différents genres. De plus, bien que les Vikings soient certainement populaires et cool de nos jours, ils sont encore beaucoup moins courants dans un jeu par rapport à un soldat moderne ou à un zombie. En conséquence, Sumało pense que créer un jeu Viking peut aider à faire ressortir davantage votre projet.

G/O Media peut toucher une commission

À bien des égards, les Vikings se sentent également comme les personnages parfaits pour un jeu vidéo. En raison de l’armure viking emblématique, les spectateurs comprennent immédiatement qu’ils sont des guerriers durs à cuire qui utilisent des armes cool. La plupart des jeux comportent des combats et de la violence, de sorte que les Vikings s’intègrent parfaitement dans ce type d’expérience interactive. Pourtant, bien qu’ils soient connus pour leur brutalité, ils étaient aussi des pionniers et des explorateurs, offrant aux développeurs de nombreuses options dans leurs jeux vidéo sur le thème des Vikings.

Ils parcouraient le monde, faisant du commerce avec d’autres cultures qu’ils rencontraient. Les chercheurs ont découvert que les Vikings n’étaient pas une monoculture de guerriers blancs purs, comme certains peuvent le croire, mais un groupe plus diversifié qui a visité des endroits comme l’Espagne, Bagdad et Constantinople. Ce mélange d’explorateurs pacifiques et d’envahisseurs mortels a permis à des jeux comme Assassin’s Creed Valhalla de raconter des histoires plus diverses et de créer à la fois de méchants méchants et des héros auxquels on peut s’identifier.

Capture d’écran : Studio de la porte de fer

Un autre bonus souligné par Sumało est qu’ils visitent souvent des régions du monde qui créent de beaux environnements numériques. De grandes montagnes enneigées, des forêts sans fin, des grottes glacées, etc. Ces terrains de jeu vikings sont des décors parfaits pour les grands RPG ou les jeux d’action. L’immense carte de la Norvège d’Assassin’s Creed Valhalla est magnifique et agréable à explorer, avec toutes ses collines enneigées et ses endroits calmes et isolés.

Pour le meilleur ou pour le pire, le monde occidental connaît les dieux vikings, notamment avec l’avènement des médias autour de personnages Marvel tels que Loki et Odin. Ces propriétés regorgent de grands combats et de trahisons – un fourrage parfait, sinon simpliste, pour un récit de jeu vidéo.

Dans certains jeux, comme God of War de 2018, les Vikings ne sont pas vus, mais leurs mythes, leurs dieux, leurs armes et leur monde sont largement utilisés. Kratos n’est pas un Viking, mais plutôt un visiteur d’un autre pays. Cependant, il brandit une hache et traîne avec divers dieux nordiques pendant les événements du jeu. Dans God of War, la mythologie nordique n’est pas seulement un thème de fond utilisé pour rafraîchir la franchise. Au lieu de cela, le jeu dépeint les différents dieux nordiques que vous rencontrez comme des êtres complexes et imparfaits, qui se réunissent tous pour un flair dramatique. Kratos, bien sûr, s’en moque, ce qui explique peut-être pourquoi il est capable de tuer lesdits dieux si facilement. Mais même le vieux Kratos grincheux, comme de nombreux développeurs de nos jours, ne peut pas résister à l’appel de la sirène des Vikings.

Quelle que soit la raison, les jeux populaires actuels suggèrent que la tendance ne s’arrêtera pas de sitôt. no Valheim a explosé en début d’année sur Steam et s’est déjà vendu à près de 8 millions d’exemplaires sur PC. Assassin’s Creed Valhalla de l’année dernière a été un énorme succès, vendant plus d’exemplaires au cours de sa première semaine que tout autre jeu de l’histoire de la franchise. Même les jeux vikings plus petits comme Tribes of Midgard se sont également avérés populaires.

Comme pour toute tendance, il est probable qu’un jour les choses se refroidissent et que les goûts changent. Mais pour l’instant, il semble que l’ère des jeux vidéo Viking ne soit pas encore terminée. Après cela, qui sait quelle sera la prochaine tendance populaire. Peut-être des cow-boys ou des ninjas ?