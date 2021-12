Assassin’s Creed Valhalla et Odyssey Crossover ne verront pas Eivor et Kassandra flirter, mais il y a de la tension

Assassin’s Creed Valhalla entre maintenant dans sa deuxième année de contenu post-lancement, qui démarre avec les deux premières histoires croisées de la franchise. Ces histoires voient Eivor de Valhalla rencontrer Kassandra / l’autre gars d’Assassin’s Creed Odyssey. Comment est-il possible qu’un mercenaire grec en 458 avant JC puisse rencontrer un guerrier viking en 878 après JC ? Eh bien, c’est un spoiler assez important pour la campagne d’Odyssey. Donc, si vous n’avez pas encore battu Odyssey et prévoyez de le faire, revenez maintenant.

Dans Odyssey, Kassandra (regardez, c’est la protagoniste du canon, nous allons utiliser son nom et non Alexios juste pour rendre tout cela plus facile) découvre qu’elle est la fille de Pythagore, un Isu. Après avoir aidé son père à protéger Atlantis, Kassandra reçoit son bâton, un puissant morceau d’Éden appelé le bâton d’Hermès. Ceux qui le détiennent sont immortels tant qu’ils restent en contact avec lui.

Odyssey se termine avec Kassandra offrant le personnel à Layla (le protagoniste Assassin des temps modernes d’Origins, Odyssey et Valhalla) en 2018 – révélant que Kassandra a été en vie à travers chaque jeu Assassin’s Creed à ce jour, y compris la conquête de l’Angleterre par Eivor Valhalla. En théorie, Kassandra aurait pu rencontrer tous les protagonistes d’Assassin’s Creed et nous ne l’avons pas encore vu.

Il y a deux histoires croisées : Ceux qui sont chéris et Une rencontre fatale. Ceux qui sont chéris est l’histoire de Kassandra, qui voit le mercenaire essayer de trouver son but après avoir été en vie pendant plus de 1000 ans. A Fated Encounter voit Eivor se rendre sur une île où les habitants sont en proie à des cauchemars.

Tout cela est cependant sans importance. Ce qui est le plus important, c’est que ma Kassandra et Eivor sont de grands flirts. Il n’y a donc qu’une seule question claire à poser : y aura-t-il une sorte d’attirance entre Kassandra et Eivor, et puis-je, en tant que joueur, faire avancer un programme affectueux, peut-être même romantique.

« Il y a de la tension », m’a dit Clémence Nogrix, directrice de création associée d’Ubisoft Québec, lorsque j’ai posé des questions sur le flirt entre Eivor et Kassandra. « Je ne veux pas nécessairement dire romantique, mais il y a de la tension. » Elle a en outre précisé qu’il n’y avait pas de flirt explicite disponible entre Kassandra et Eivor, mais les deux peuvent forger une connexion grâce à une rivalité – les deux protagonistes ont un peu d’ego après tout, et tous deux prennent plaisir à déjouer et à taquiner les autres. .

Et en parlant de cette tension, Kassandra et Eivor ne sont pas les deux seuls à s’affronter dans ces histoires croisées, les deux tons différents de leurs jeux respectifs le font également. Odyssey se déroule dans un cadre avec une palette de couleurs visuellement lumineuses et présente une histoire légère, tandis que l’Angleterre de Valhalla est un environnement plus sombre et plus sombre et Eivor est un peu plus sérieux que la ludique Kassandra.

« Nous avons apporté un peu du ton d’Odyssée à Valhalla via Kassandra parce que c’est qui elle est », a déclaré Nogrix. « Et peut-être au cours de sa vie de 2000 ans, [Kassandra] a peut-être commencé sa vie des dizaines de fois – qui sait combien de vies elle a, mais au moins à ce moment-là, vu qu’Eivor partage une force similaire, peut-être que Kassandra s’ouvre un peu plus parce qu’elle voit certaines de ces similitudes . »

Comme elle n’est actuellement qu’à mi-chemin de sa vie de plus de 2000 ans, Kassandra sera également aux prises avec son immortalité dans les Crossover Stories. Selon Nogrix, Ubisoft Québec a réfléchi à la façon dont Kassandra a peut-être changé après avoir vécu pendant 1000 ans, en recherchant des histoires sur la tragédie des créatures immortelles lors de la construction de son arc au-dessus des histoires croisées. Et c’est en rencontrant Eivor que la coquille qui se construit autour de Kassandra finit par se briser, révélant que le mercenaire humoristique est toujours au cœur de son identité.

Pour l’instant, ces histoires croisées sont uniques, bien que Nogrix ait admis que tout était possible. « Nous espérons que cela pourrait prouver et potentiellement donner le feu vert à quelque chose à l’avenir », a-t-elle déclaré. Les fans ne devraient donc pas être trop excités à l’idée de futurs croisements, mais il est toujours possible qu’Ubisoft décide que Kassandra rencontre un autre protagoniste d’Assassin’s Creed, ou que les héros de deux jeux complètement différents se rencontrent. Je n’ai pas demandé à Nogrix à ce sujet, mais une partie de moi se demande si c’est une possibilité que nous pourrions voir avec Assassin’s Creed Infinity.

« La prémisse des Crossover Stories depuis le début était qu’elles allaient être de courtes expériences narratives reliant deux jeux Assassin’s Creed », a déclaré Nogrix. « Parce que lorsque vous regardez la franchise dans son ensemble, lorsque vous regardez tous les éléments de contenu, ils sont tous liés par des personnages, par des traditions, par des motivations, par des époques, même par des emplacements géographiques. Et ils peuvent sembler tous séparés, mais ils font tous partie de la même planète parce qu’ils viennent tous de la Terre et qu’ils partagent tous la même chronologie. Ainsi, lorsque ce contenu sortira, il y aura encore des histoires qui pourraient être racontées. Et ce sont aussi de nombreuses questions qui ressortent C’est donc là que tout a commencé.

L’idée d’un crossover n’est pas entièrement nouvelle pour Assassin’s Creed. Ezio Auditore a vécu les souvenirs d’Altaïr Ibn-La’Ahad dans Assassin’s Creed Revelations, Aveline de Grandpré a brièvement travaillé avec Ratonhnhaké:ton dans Assassin’s Creed Liberation, et Assassin’s Creed Rogue et Assassin’s Creed Unity ont vu Shay Cormac et Arno Dorian assister à la mort du père d’Arno. sous deux angles différents. Tous ces moments étaient cependant – il n’y a jamais eu quelque chose d’aussi élaboré qu’une aventure partagée complète auparavant.

Ubisoft Québec dirige le développement des Crossover Stories. Le développeur a fait ses débuts dans la franchise Assassin’s Creed en gérant les extensions pour Assassin’s Creed III et Assassin’s Creed IV: Black Flag, avant de devenir le studio principal pour Assassin’s Creed Syndicate et Odyssey. Quand est venu le temps de faire une histoire croisée, le studio savait qu’il voulait que Valhalla croise avec Odyssey. Non seulement cela avait le sens le plus logique – encore une fois, Kassandra a été en vie pendant toute la franchise – mais Nogrix a révélé que les développeurs d’Ubisoft aiment regarder comment les fans réagissent à chaque nouveau jeu Assassin’s Creed. Et Kassandra a été l’un des personnages les plus populaires de la série depuis des années, il était donc logique qu’elle revienne.

Ceux qui sont chéris est gratuit pour ceux qui ont Odyssey, tandis qu’A Fated Encounter est gratuit pour ceux qui possèdent Valhalla – donc oui, vous aurez besoin des deux jeux pour jouer aux deux histoires. The Crossover Stories sortira le 14 décembre, et bien que vous n’ayez pas besoin de les jouer tous les deux pour comprendre l’essentiel de l’histoire, vous devrez le faire pour obtenir les perspectives uniques de Kassandra et d’Eivor sur ce qui se passe.

Assassin’s Creed Odyssey est disponible sur Xbox One, PS4, PC, Switch et Stadia. Assassin’s Creed Valhalla est sorti sur Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, PC, Stadia et Luna.