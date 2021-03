Assassin’s Creed Valhalla: Faravid | Devriez-vous vous ranger du côté de Faravid ou Halfdan dans Eurvicscire?

Du sang et des liens est l’une des dernières quêtes de Assassin’s Creed Valhallaarc Eurvicscire.

Dans cette quête, vous apprendrez une information clé. En ce qui concerne la lumière, vous devrez décider de quel côté prendre: Faravid‘s ou Halfdan‘s.

Il n’est pas immédiatement évident que vous devriez choisir, et les enjeux sont clairement élevés. Contrairement à certains choix dans AC Valhalla, il y a une bonne réponse à celle-ci. Lisez ci-dessous pour plus d’informations et le choix que vous devez faire.

Avant de poursuivre votre lecture, méfiez-vous des spoilers d’histoire pour la quête Of Blood and Bonds, l’arc Eurvicscire et le sort de Faravid et Halfdan.

Le contexte du choix et les enjeux

Menant jusqu’à ce point, Eivor a été témoin de la méfiance croissante entre le leader viking Halfdan et son commandant en second Faravid.

D’une part, Faravid se révèle être derrière le dos de Halfdan et ignorer ses ordres s’il n’est pas d’accord avec eux. D’un autre côté, le comportement de Halfdan est de plus en plus erratique et Faravid semble être de loin le plus lucide des deux hommes.

Pour compliquer davantage les choses, Faravid et Eivor ont noué une amitié personnelle; mais le but ultime d’Eivor est de faire accepter à Halfdan une alliance avec le clan Raven.

La tension monte à Jorvik, lors de la cérémonie où Halfdan doit être couronné roi de Northumbrie. Halfdan commence à s’étouffer après avoir bu dans un gobelet offert par Faravid. Son guérisseur assistant identifie la coupe comme étant faite de plomb. Il devient rapidement évident que la descente de Halfdan dans la folie est le résultat d’un empoisonnement au plomb.

Halfdan et Faravid commencent à se disputer. Avant d’en venir aux coups, Eivor doit intervenir et a le choix entre deux options de dialogue.

Option 1: « Vous êtes fou, Halfdan. »

Eivor peut choisir de prendre le parti de Faravid, arguant du fait que si les tasses empoisonnées étaient un cadeau de sa part, il ne savait pas qu’elles étaient dangereuses. En outre, Eivor fait valoir que Halfdan n’est pas en état de prendre des décisions tout en souffrant des effets du saturnisme.

Comme on pouvait s’y attendre, Halfdan ne le prend pas bien – peut-être pas aidé par la franchise d’Eivor, qui sait. Il bannit Faravid de Jorvik et Eivor l’escorte jusqu’aux portes. En chemin, Eivor demande à Faravid s’il a sciemment empoisonné Halfdan, ce à quoi Faravid donne une réponse évasive.

En choisissant cette voie, Halfdan refuse de poursuivre les discussions sur une alliance avec le clan Raven.

Option 2: « Renoncez ou combattez-moi, Faravid. »

À ce stade, Eivor sait que Faravid n’est pas exactement au niveau. Et même s’il a parfois ses raisons d’aller contre Halfdan, il n’y a aucune excuse pour trahir un ami en l’empoisonnant.

Face à l’ultimatum d’Eivor, Faravid choisira de les combattre. Halfdan finira par intervenir, demandant à Faravid de le combattre à la place. Faravid refuse, maintenant toujours son innocence, et est exécuté par Halfdan.

Halfdan semble regretter sa décision hâtive, mais remercie néanmoins sincèrement Eivor pour son soutien.

En choisissant ce chemin, Halfdan offre à Eivor un anneau de bras et forme une alliance avec le clan Raven.

Quelle option est correcte?

Si vous espérez sortir de cette quête en toute conscience, j’ai de mauvaises nouvelles pour vous. Il est vraiment ambigu de savoir si Faravid empoisonnait intentionnellement Halfdan afin de déstabiliser la confiance en lui et de tenter un coup d’État; ou s’il a offert sans le savoir les coupes empoisonnées, et n’a ignoré les ordres de son chef que par souci sincère de son comportement. Il y a suffisamment de preuves pour soutenir l’une ou l’autre interprétation.

De plus, quel que soit le côté que vous choisissez de prendre, ni Halfdan ni Faravid ne se présenteront pour vous soutenir en fin de partie:

Faravid (s’il est toujours en vie) a vraisemblablement quitté le pays en exil.

L’homologue du monde réel de Halfdan était mort à 878 lorsque la finale a eu lieu, ce que les développeurs d’AC Valhalla ont apparemment choisi de ne pas ignorer pour le bien de l’histoire. Son absence n’est jamais commentée; il n’est tout simplement pas là.

(Merci aux utilisateurs de Reddit u / galacticality et u / Logical_Neck2396 pour leurs connaissances historiques et expliquant l’absence de Halfdan!)

Par conséquent, il y a un argument à faire valoir que le résultat de ce choix n’est pas vraiment un gros problème à long terme. Malgré les apparences, ce choix n’influence pas si vous pouvez ou non obtenir la meilleure fin du jeu. Si vous choisissez de vous ranger du côté de Faravid, les conséquences de se tromper sont assez légères.

toutefois, votre objectif immédiat dans cette quête est de conclure une alliance avec Halfdan. Dans cet esprit, il est assez clair que le jeu considère l’option 2 – « Laisse tomber ou combat-moi, Faravid»- être le chemin« correct ».