Assassin’s Creed Valhalla, le deuxième jeu le plus rentable d’Ubisoft

Le géant de l’édition français Ubisoft a révélé que l’Assassin’s Creed Valhalla de l’année dernière a généré son deuxième bénéfice le plus élevé de tous les temps.

La nouvelle a été annoncée dans le cadre des états financiers de la société pour les six mois se terminant le 30 septembre 2021, la société ajoutant que Valhalla surperformait Assassin’s Creed Odyssey de 2019 et générait des niveaux plus élevés de revenu moyen quotidien par utilisateur (DARPU).

« Nous avons réalisé une solide performance au deuxième trimestre avec un chiffre d’affaires bien supérieur à l’objectif », a déclaré le directeur financier d’Ubisoft, Frédérick Duguet.

« Cela a été motivé par la profondeur et la force de notre portefeuille d’IP détenues, y compris le remarquable succès continu d’Assassin’s Creed Valhalla. »

Yves Guillemot, PDG et co-fondateur d’Ubisoft, a ajouté : « L’industrie est florissante et évolue rapidement, nous offrant de nouveaux défis et opportunités. Les joueurs ont un impact plus profond sur les mondes dans lesquels ils s’engagent, et les percées technologiques ouvrent de nouvelles voies prometteuses. ce contexte favorable, nous continuons d’investir pour amener nos plus grandes franchises et nos nouvelles marques à un public nettement plus large. »

Lors de son lancement, Ubisoft a déclaré que Valhalla avait vu deux fois plus de joueurs le premier jour qu’Odyssey, avant de prétendre plus tard que le titre était sa plus grande sortie sur PC.

Alors que la société célèbre le succès d’Assassin’s Creed Valhalla, il semble également que la société ait toujours du mal à gérer les fautes professionnelles au sein de la société. Près de 18 mois après la révélation d’une myriade de cas de harcèlement et d’abus, le personnel signale toujours qu’Ubisoft ne maîtrise pas sa culture de travail prétendument toxique.

