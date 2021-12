Assassins Creed Valhalla Le prochain DLC divulgué comprend un nouvel emplacement

Capture d’écran : Produits Flex Seal / Kotaku

Ubisoft doit récupérer un Flex Seal, car un tas de nouvelles captures d’écran et d’informations sur le prochain grand DLC Assassin’s Creed Valhalla ont été divulgués via les premières listes trouvées dans les magasins chinois et partagées sur Reddit et ailleurs. Comme on l’a déjà dit, ce nouveau DLC s’intitule « Dawn of Ragnarok » et selon Ubisoft – via les informations divulguées – il s’agit du « pack d’extension le plus ambitieux » de l’histoire de la franchise.

Au-delà de ce point, il y aura des spoilers pour le DLC, qui, selon les informations divulguées, sortira le 10 mars 2022. Vous avez été prévenus, vikings.

Selon un article d’hier trouvé sur le subreddit Assassin’s Creed, quelqu’un a pu trouver des captures d’écran de Dawn of Ragnarok et des détails supplémentaires sur le DLC encore non annoncé sur un magasin chinois non spécifié. À l’aide de Google Translate, l’utilisateur de Reddit hashiqigou a partagé du texte qui aurait été trouvé sur la page de la boutique du DLC.

« L’histoire se déroule dans les magnifiques Neuf Royaumes de la mythologie du Nord, et ici a été menacée par l’invasion du royaume du givre et des flammes. Le royaume des nains de Wat Alheim est en train de s’effondrer ; pendant la guerre, le fils bien-aimé d’Odin, Badr, a également été malheureusement emmené par le géant du feu immortel-Surut. « Assassin’s Creed: Valhalla »-Dawn of Ragnarok » est le pack d’extension le plus ambitieux de l’histoire de cette série : cette fois, Aivor doit personnellement vivre le destin d’Odin, la guerre du Nord et le destin du dieu de la sagesse. Le monde de la mythologie, assumant la tâche urgente de sauver des enfants, libérant le tout nouveau pouvoir surnaturel de la foudre. Après cette choquante légende viking, sauvez votre chair et votre sang avant que les dieux ne soient engloutis par la catastrophe.

Il semble donc que ce prochain DLC sera fortement axé sur la mythologie nordique, emmenant les joueurs dans les neuf royaumes, en particulier le Wat Alheim, la maison des nains. Il semble également que les joueurs obtiendront un nouveau pouvoir dans ce DLC impliquant la foudre.

Le message Reddit contient également ce qui semble être des captures d’écran d’aspect officiel du nouveau DLC, si vous voulez avoir un aperçu de ce qui pourrait arriver à Assassin’s Creed Valhalla en mars. Cependant, ce jeu déjà massif a-t-il besoin d’encore plus de contenu ? Probablement pas.

Il y a de fortes chances que vous n’ayez pas à attendre trop longtemps pour en savoir plus (officiels) sur cette prochaine grande extension.

Ubisoft a prévu un événement en direct le lundi 13 décembre où ils prévoient de montrer… quelque chose. Dans un tweet annonçant l’événement, les développeurs ont taquiné qu’il y avait « plus à voir que Midgard dans Assassin’s Creed Valhalla », ce qui semble être un très gros indice que tout ce que l’éditeur montre ne sera pas sur une vieille Terre ennuyeuse. Cela ressemble beaucoup à une nouvelle extension dans, oh je ne sais pas, un nouveau royaume d’inspiration mythologique, peut-être ?