Assassin’s Creed Valhalla Siège de Paris | Événement Assassinat de l’évêque Gozlin

En participant au siège titulaire de Paris dans Assassin’s Creed Valhalla, Mgr Gozlin – prêtre guerrier des Bellatores – est le prochain sur votre liste de résultats.

Assassin’s Creed Valhalla Siège de Paris | Comment débloquer l’événement Assassinat de l’évêque Gozlin

Après la cinématique, suivez le marqueur de quête à travers les murs saccagés pour commencer.

Sur le mur juste devant vous se trouve une note racontant l’histoire d’un allié scandinave qui pourrait savoir où Gozlin est détenu dans le clocher de l’église.

Faufilez-vous ou frayez-vous un chemin dans le bâtiment où ils sont détenus – en grimpant à l’échelle à l’extrémité est de l’église.

Détachez-les pour une clé au deuxième étage du deuxième bâtiment de l’église.

Alternativement – si vous préférez jouer un combat de boss plutôt qu’un événement d’assassinat – portez votre attention sur le premier étage de ce deuxième bâtiment. Dirigez-vous vers le côté sud et utilisez la vue de votre Odin pour identifier le garde avec la clé, cela vous donnera accès à cet étage inférieur, que vous pourrez ensuite utiliser comme un autre moyen d’accéder à la cachette de Gozlin.

Le capitaine avec la clé se cache et vous devez tuer les deux ennemis porte-étendard à proximité pour le faire apparaître.

Quoi qu’il en soit, à l’intérieur de l’église verrouillée où Gozlin prépare son prochain mouvement, vous avez maintenant deux choix : entrer par le rez-de-chaussée et jouer un combat de boss, ou entrer par le deuxième étage et déverrouiller l’événement d’assassinat. Au deuxième étage, franchissez la porte et lisez la note devant vous.

Cela déverrouille l’événement d’assassinat et vous parle de la croix précaire au-dessus de la tête de Gozlin. Tirez sur les pots sur le mur faible derrière et vous terminerez la scène sans vous battre.

La prochaine partie de la quête se déroule de la même manière, quel que soit le chemin des deux chemins que vous choisissez.

Une fois que vous avez terminé avec l’histoire principale du DLC, il y a beaucoup plus à apprécier. Voici comment terminer la quête cachée dans les fouilles romaines.

Ou si vous recherchez plus de combats de boss, voici où trouver les nobles francs.