Depuis qu’ils ont mis les pieds en Francia, la relation d’Evior avec Sigfred Elgring a été difficile. Tout au long de la Assassin’s Creed Valhalla Siège de Paris DLC, Sigfred a été une force belliqueuse alors que tout ce qu’Eivor veut, c’est la paix et la sécurité pour le clan Raven.

Consumé par un désir de vengeance après la mort de son frère, Sigfred a résisté à l’insistance d’Eivor et Toka sur la diplomatie depuis le début.

Maintenant, avec toutes les autres options épuisées, Eivor doit prendre la décision difficile : Tuer Sigfred, ou l’épargner et chercher une autre solution ?

Voici comment vous déverrouillez chaque chemin et ce qui se passe pendant le point culminant du DLC Siège de Paris lorsque vous le faites.

Heureusement, nous pouvons discuter du résultat de cette décision sans gâcher la fin complète du DLC, car les ramifications ne sont pas aussi étendues que prévu.

Assassin’s Creed Valhalla Siège de Paris | Faut-il tuer ou épargner Sigfred ?

Avec une trêve entre les clans nordiques et Charles le Gros négociée, Sigfred n’est toujours pas content. Ne trouvant que du vide dans la vengeance qu’il cherchait pour la mort de son frère Sinric, Sigfred quitte le festin de Melun pour visiter son tumulus.

Quand Eivor va à sa rencontre, Sigfred les défie à un holmgang de frustration. Vous pouvez soit choisir de résoudre la rencontre pacifiquement en choisissant deux fois les options de dialogue non violent, soit combattre Sigfred à mort.

Sans entrer dans les spoilers complets, vous pouvez choisir l’un ou l’autre sans trop affecter l’histoire du DLC – alors choisissez celui qui vous semble le mieux adapté à votre jeu.

Mais si vous voulez une ventilation plus détaillée, lisez la suite ci-dessous.

Si vous choisissez d’épargner Sigfred :

Si vous choisissez deux fois les options de dialogue non violent, une cinématique jouera où Sigfred quitte son clan en exil forcé. reviens

Choisir l’une des options de dialogue violent déclenche un combat de boss où vous affrontez Sigfred. Son style de combat est similaire à celui des autres ennemis nommés en jaune que vous avez combattus tout au long du jeu et est assez simple à vaincre résultat sans blâmer Eivor et Toka prend la direction du clan Plus tard dans les conversations avec Charles le Gros, il fera référence à votre implication avec Sigfred et Eivor rétorquera qu’ils l’ont tué

Quel que soit le chemin que vous choisissez, des scènes identiques ou très similaires se jouent immédiatement après, donc comme discuté, ce n’est pas une décision de trop transpirer.

