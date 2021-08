Assassin’s Creed Valhalla Siège de Paris | Guide des missions rebelles

Charles le Gros tient Francia à sa portée, mais vos alliés scandinaves n’abandonneront pas à la légère.

Dans le Assassin’s Creed Valhalla Siège de Paris DLC, Eivor peut diriger Missions rebelles affaiblir les forces franques et se gagner des récompenses.

Voici tout ce que vous devez savoir.

Assassin’s Creed Valhalla Siege of Paris Guide des missions rebelles

Après avoir atterri pour la première fois en Francia, parlez à Pierre à Melun. Il vous proposera deux options, dont la première ouvre la liste des missions rebelles.

Ce sont de petites missions rapides où Eivor aide la résistance à la domination franque. Vous pouvez soit vous lancer dans des missions en solo, soit vous lancer avec une équipe contrôlée par l’IA d’alliés au corps à corps ou à distance.

Différentes missions attribuent des récompenses plus ou moins importantes, mais toutes contribuent pour le même montant à votre compteur d’infamie.

Assassin’s Creed Valhalla Siège de Paris Missions rebelles | Infamie

L’infamie est la mesure du succès de votre résistance.

Au fur et à mesure que vous perturbez l’établissement en accomplissant des missions rebelles, votre Infamie augmentera jusqu’au niveau maximum de 4.

Lorsque votre niveau d’infamie augmente, passer au niveau suivant demandera plus de missions à accomplir. Vous devrez accomplir quelque chose comme 12 missions rebelles pour augmenter votre infamie de 3 à 4 – c’est donc un investissement de temps décent.

Plus votre Infamie est élevée, plus vous débloquez d’améliorations d’entraînement pour vos compagnons IA. Ceux-ci sont accessibles à partir de la deuxième option de dialogue avec Pierre.

Assassin’s Creed Valhalla Siège de Paris Missions rebelles | Récompenses

De plus, au fur et à mesure que vous devenez plus tristement célèbre, plus de récompenses sont débloquées dans la boutique de Pierre.

Lorsque vous terminez des missions rebelles, vous obtenez une devise spéciale en fonction de la difficulté de la quête et de vos performances.

Vous pouvez dépenser cette monnaie pour améliorer vos compagnons, ou pour vous acheter de puissantes runes ou l’ensemble d’armure Reaper.

Personnellement, j’aime utiliser des compagnons d’IA à distance. Étant donné que vous obtenez plus d’argent par mission rebelle en fonction du nombre de vos amis qui survivent, j’aime les garder à une distance plus sûre pendant qu’Eivor prend la majeure partie de l’aggro. De cette façon, je peux maximiser les récompenses en pièces.

Bien que l’ensemble Reaper n’ait peut-être pas le meilleur avantage, c’est un ajout très intéressant à votre liste lorsque vous modifiez l’apparence de vos autres ensembles d’armures.

Vous trouverez probablement plus d’utilité dans les runes spéciales que Pierre vend, qui peuvent vous offrir les avantages uniques du butin DLC ainsi que combiner des effets réguliers populaires.

Au moment où vous atteignez le niveau 4 d’Infamie, vous aurez déverrouillé tout ce que Pierre a à vous offrir, y compris l’ensemble complet de Reaper et la suite de runes.

