Assassin’s Creed Valhalla Siège de Paris Le Comte de Paris | Affronter Odo

L’évêque de Bellatores étant vaincu, pour arrêter le siège de Paris en Assassin’s Creed Valhalla, Eivor doit confronter Odon, comte de Paris, et le persuader de se rendre.

Assassin’s Creed Valhalla Siège de Paris Le Comte de Paris | Comment affronter Odo

Lorsque vous allez affronter le comte Odo, vous avez deux options : rechercher Nolwenn le contrebandier ou choisir un chemin différent.

Le chemin différent est dans le nord de la ville.

Utilisez votre viseur d’Odin et cherchez un porte-étendard avec une clé. Cela déverrouille une porte vers un poste de garde qui a une tyrolienne sur le dessus qui mène au-dessus des murs du palais.

Sinon, parlez à Nolwenn au marqueur de quête.

Elle vous conduit à travers un tunnel souterrain qui mène aux caves du palais. Dans les deux cas, vous avez une bonne idée de toutes les options à l’avenir.

Dans le jardin du palais, il y a une note qui vous parle d’un serviteur du palais est cachant quelque chose.

Allez dans les jardins à l’est et suivez la servante en bas de l’échelle à proximité et à travers les caves.

Déplacez les boîtes au bout du couloir et il y a une note juste à côté de vous. Lisez-le et il vous en dira plus sur l’affaire de la bonne et du geôlier. Entrez dans la pièce suivante et il y a une autre note vous indiquant que la clé des tunnels souterrains est avec le geôlier, qui monte à bord des portes à l’étage du palais. Si vous montez les escaliers à côté de la note, le geôlier avec la clé est juste devant l’endroit où vous sortez, dans le couloir avec quelques autres gardes.

Volez-le ou attaquez-le pour la clé, puis vous pouvez traverser le tunnel souterrain jusqu’à la cuisine, qui vous avertit d’un prêtre à l’étage.

Montez là-haut et vous rencontrerez le prêtre ivre dans cette partie de la maison.

Prenez-lui un peu plus de vin dans le vin sur la table au niveau inférieur de la pièce dans laquelle il se trouve et il vous donnera la clé de la chambre d’Odo où sa femme est blessée.

Sortez de la chambre du prêtre et vous trouverez la chambre à votre droite sur le balcon.

Parlez-lui là-bas et utilisez l’une des options de dialogue, bien que l’option de charisme ajoute quelques lignes facultatives à la scène suivante. Quel que soit votre choix, vous obtiendrez une clé du sanctuaire d’Odo.

Parlez-lui là-bas et vous devrez vous battre quelle que soit la façon dont vous vous êtes frayé un chemin.

Faut-il rendre Bernard à Charles ?

Dans la scène suivante, vous avez le choix de remettre Bernard à Charles. La seule conséquence du choix est quelques lignes de dialogue facultatif plus tard, vous pouvez donc choisir celui qui vous semble le mieux pour votre jeu sans trop de soucis.

