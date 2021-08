Au point culminant de la Assassin’s Creed Valhalla Siège de Paris DLC, Eivor doit décider de l’avenir de Francia.

Avec Charles le Gros isolé de sa famille et de ses conseillers, c’est le moment le plus opportun pour installer le comte Odon sur le trône. Ou, dans une tournure des événements plus curieuse, pensez-vous que Charles peut être racheté ?

Voici ce qui se passe si vous choisissez chaque chemin, afin que vous puissiez choisir la meilleure fin pour votre partie.

Assassin’s Creed Valhalla Siège de Paris Meilleure fin | Faut-il tuer ou épargner Charles ?

Après les événements dans la cour du château lors du procès par le feu de Richardis, Eivor ira affronter Charles à l’intérieur du palais.

Pour l’atteindre, dans la zone où vous vous trouvez, utilisez votre Odin’s Sight pour regarder vers la gauche et obtenir les deux clés.

L’un est dans la cuisine au premier étage.

Ensuite, vous en attrapez un autre au deuxième étage après avoir brisé le mur en bois derrière la porte avec une flèche et déplacé l’étagère.

Ensuite, contournez l’arrière du niveau supérieur et déverrouillez la salle de l’autel en passant devant le paysan qui se cache.

Allez vers la gauche pour fouiller la chambre du roi si vous le souhaitez, puis prenez la clé de l’ange dans la salle de l’autel à droite.

Sur ce, ouvrez la porte de la chambre principale et entrez dans le combat de boss.

Comment épargner Charles le Gros dans Assassin’s Creed Valhalla Siege of Paris

Si vous souhaitez installer le comte Odo sur le trône, votre tâche ici est beaucoup plus simple : épuisez simplement la barre de santé de Charles comme d’habitude en le jetant dans les braseros enflammés.

Quand il les éteint en jetant de la boue, vous pouvez les rallumer avec une torche ou une flèche enflammée.

Mais pour épargner la vie de Charles, vous devez ouvrir le levier au fond de la pièce, puis le piéger à l’intérieur du sanctuaire.

Cependant, vous devez d’abord le blesser, mais juste assez pour qu’il soit assommé assez longtemps lorsque vous épuisez son endurance en bloquant ses attaques.

Pour l’affaiblir suffisamment, drainez son endurance en bloquant ses attaques régulières, puis appuyez sur R3 pour le pousser vers l’un des six braseros. Vous devez jeter Charles dans 2 braseros avant de le piéger si vous voulez lui épargner la vie.

Quand il éteint les feux en jetant de la boue, comme nous l’avons dit précédemment, vous pouvez les rallumer avec une torche ou une flèche enflammée.

Une fois que vous l’aurez enfermé dans la salle du sanctuaire, vous vous serez engagé à lui épargner la vie et à prendre cette fin, alors prenez votre décision pendant le combat.

Résultat final d’Assassin’s Creed Valhalla Siège de Paris

Maintenant, nous sommes dans divulgacher territoire, au cœur de l’histoire du DLC Le Siège de Paris.

Quelle que soit la voie que vous choisissez, la victoire principale consiste à gagner un allié solide à Toka, et seul le temps nous dira si les forces franques envahiront un jour l’Angleterre.

Si vous vous sentez fortement dans l’un ou l’autre cas, vous devriez choisir cette fin, plutôt que de vous inquiéter de manquer une fin particulièrement «bonne».

Alors qu’Assassin’s Creed met en vedette des personnages de l’histoire, il s’inspire principalement d’événements historiques plutôt que de les suivre à la lettre. Si refléter ce qui s’est passé dans la vraie vie compte pour vous, Charles le Gros est resté au pouvoir après le siège de Paris, mais son apaisement des envahisseurs vikings était extrêmement impopulaire.

Charles n’a finalement pas réussi à ce que son fils Bernard lui succède en tant que roi, et à sa mort, Odo a été élu chef des Francs.

Cependant, dans le jeu, les choses sont présentées un peu différemment.

Si vous épargnez Charles le Gros :

Richardis et Charles se réconcilieront et elle l’emmènera se faire soigner dans un endroit éloigné, tout en préparant Bernard à prendre le trône de Francie De retour à Melun, Odo acceptera le résultat et retournera à Paris Dans son nouveau rôle de chef de son clan , Toka vous donne un symbole d’amitié et vous retournez à Ravensthorpe De retour chez vous, Randvi vous félicite d’avoir forgé une nouvelle alliance et le DLC se termine

Si vous tuez Charles le Gros :

Richardis est bouleversé par votre trahison perçue et part avec Bernard À Melun, Odo prend le trône. Le ton est moins élogieux, car la fiabilité d’Odon est plus incertaine, mais les mêmes scènes se jouent et vous retournez à Ravensthorpe. Toka grandit à nouveau dans son rôle de leader de son clan et vous offre un sceau d’amitié Randvi vous félicite également pour un travail bien fait et le DLC se termine

Les scènes qui se jouent sont en grande partie les mêmes, donc vraiment, vous décidez si vous préférez Odo ou Charles, Richardis et Bernard.

