Assassin’s Creed Valhalla Tombs of the Fallen : emplacements, par où commencer et solutions

Nouveau à Assassin’s Creed Valhalla sont les Tombes des morts, les derniers lieux de repos de certains des héros les plus légendaires de Grande-Bretagne n’attendent que vous pour piller.

Où trouver les tombes des morts dans Assassin’s Creed Valhalla

Pour commencer avec les Tombeaux des Déchus, dirigez-vous vers le côté est de Ravensthorpe et parlez à la foule rassemblée à côté des animaux dans l’eau.

Ils vous parleront d’un mystérieux symbole de l’autre côté de la rivière : c’est là que se trouve le premier Tombeau des Déchus.

Comment terminer le sanctuaire de Manius dans Assassin’s Creed Valhalla

A l’intérieur du tombeau, suivez le passage jusqu’à atteindre une caverne avec deux plaques de pression.

A gauche, montez sur le rebord, tirez sur le levier et amenez l’appareil que vous distribuez jusqu’au premier plateau de pression.

A droite, tirez sur les planches puis faites glisser le monolithe sur le deuxième plateau de pression. Dans la salle principale, approchez-vous de la tablette géante et prenez la clé sur la table.

Retournez-vous et regardez à votre droite et il y a une porte que vous pouvez déverrouiller.

Traversez, évitez les pièges et au bout du tunnel vous trouverez la première partie du nouvel ensemble de tenues.

Où trouver la tombe des morts de Boudicca dans Assassin’s Creed Valhalla

Pour vous rendre au tombeau de Boudicca, dirigez-vous vers le nord d’East Anglia, à côté d’Elmonham sur la rive du fleuve.

Entrez dans la grotte puis suivez le chemin jusqu’à la chambre du puzzle.

Immédiatement sur votre gauche, tirez sur les planches puis faites glisser le monolithe sur le plateau de pression.

Ensuite, de l’autre côté de la chambre, montez sur le rebord à gauche et tournez la manivelle devant vous, puis poussez le monolithe vers l’avant en évitant les pièges.

Sautez maintenant à travers le gouffre jusqu’à l’autre partie de la tombe.

Sur la gauche, montez le chemin et tirez sur les planches, puis roulez dans le passage hérissé de l’autre côté.

Continuez vers l’avant, puis tirez le levier devant vous pour saisir la gâchette de la plaque de pression.

Regardez vers la gauche, puis contournez l’arrière du levier que vous venez de tirer.

Ensuite, lancez éventuellement la gâchette de la plaque de pression sur les stalagmites.

Juste derrière vous, il y a une grosse pierre que vous pouvez faire glisser pour sauter par-dessus les stalagmites et saisir à nouveau la gâchette de la plaque de pression.

De l’autre côté, levez les yeux et tirez sur les planches au-dessus, puis placez-vous sur les caisses à votre droite et lancez la gâchette de la plaque de pression sur le rebord.

Glissez à travers l’espace en haut, puis lancez la gâchette sur le nuage de gaz toxique et sautez de l’autre côté. Vous pouvez maintenant revenir sur vos pas jusqu’à la chambre centrale et placer la gâchette sur la plaque de pression.

Enfin, de l’autre côté de la pièce, faites glisser la banque vers le bas puis tirez sur le levier pour saisir la gâchette de la plaque de pression.

Glissez-vous sous l’espace, puis sprintez à travers le passage rempli de gaz toxique. De l’autre côté, suivez le chemin qui monte, puis lancez la gâchette sur le rebord lorsque vous ne pouvez pas aller plus loin.

Ensuite, placez-vous sur la cage éloignée et elle descendra jusqu’à ce que vous puissiez revenir dans la chambre centrale. Revenez vers la droite et déposez la dernière gâchette du plateau de pression.

Pour traverser le dernier gouffre, regardez dans la brèche et sautez jusqu’à la plate-forme en bois. Ramassez les rochers et jetez-les, puis utilisez l’autre plate-forme descendante pour sauter à travers.

Dans la tombe, récupérez les deux coffres puis brisez les caisses à droite, glissez sous la brèche, puis récupérez le fragment de tombe au fond du passage.

Où trouver la tombe des morts de Cassivellaunus dans Assassin’s Creed Valhalla

Vous trouvez la tombe de Cassivellaunus au nord-est de Sciropscire, juste au sud du port à la frontière nord avec Snotinghamscire.

De nouveau, suivez le chemin menant au tombeau, puis plongez dans l’eau au bout et prenez les commandes du bateau.

Dans la zone du puzzle, regardez d’abord à droite et passez par la fissure dans le mur.

De l’autre côté, appuyez sur la gâchette de la plaque de pression en tirant sur le levier et sautez prudemment sur les objets flottants dans l’eau.

Dirigez-vous vers la plate-forme flottante et appuyez sur la gâchette avec Triangle ou Y. Tirez sur le filet suspendu, puis récupérez la gâchette de la plaque de pression.

Frayez-vous un chemin dans la deuxième partie du puzzle jusqu’à ce que vous atteigniez une autre plate-forme flottante.

Reposez la gâchette, puis tirez sur la plate-forme devant vous et continuez. Suivez le chemin de haut en bas, puis placez la gâchette en haut.

Approchez-vous du bloc obstruant la sortie et tirez sur le fermoir qui le maintient. Sautez par le trou après avoir repris la gâchette de la plaque de pression, puis déplacez les étagères du bas pour revenir à la chambre centrale.

De l’autre côté de la tombe, courez à travers les rondins et les plates-formes puis plongez dans l’eau et nagez sous le tunnel à gauche.

Suivez le chemin linéaire à travers le reste de la tombe jusqu’à ce que vous atteigniez la grotte avec la statue romaine. Faites le tour par la droite et longez les rondins et les plates-formes flottantes jusqu’à ce que vous atteigniez le bateau bloqué.

Grimpe à l’échelle devant toi, puis lance deux pierres sur la cage suspendue au milieu de l’échafaudage.

Redescendez l’échelle et tirez sur le levier pour saisir une gâchette de plaque de pression puis posez-la sur le bateau. Prenez ensuite le commandement du bateau et ramenez-le dans la chambre centrale. Les deux dernières plaques de pression sont beaucoup plus faciles.

Pour compléter celui de droite, tirez sur les planches sous la cascade et faites glisser le monolithe sur la plaque.

Ensuite, sur la gauche, cherchez la roue hydraulique sur le côté gauche de la porte verrouillée.

Sautez le long de la ligne à côté et vous trouverez un chemin à travers le mur qui mène à une fissure dans le mur derrière la porte verrouillée.

Abattez les planches au-dessus de vous, puis faites glisser les étagères loin de la porte.

Pour déverrouiller la porte, récupérez la clé au plafond en grimpant sur l’une des étagères. Glissez maintenant le monolithe dans la chambre centrale et entrez dans la salle finale.

Récupérez le coffre doré et continuez par l’autre sortie jusqu’à la chambre. Prenez l’ascenseur jusqu’au sommet, puis marchez sur la corde raide jusqu’au côté supérieur de la caverne.

Utilisez la tyrolienne, mais descendez à mi-chemin dans l’eau ci-dessous.

Descendez au fond de la grotte dans laquelle vous vous trouvez, où vous trouverez le deuxième fragment de tombe.

Où trouver la tombe des morts de Venutius dans Assassin’s Creed Valhalla

La tombe de Venutius se trouve à Eurvicscire, juste au nord de Snotingham, au sud-ouest de Doncaestre.

Depuis l’entrée, continuez vers l’avant jusqu’à ce que vous atteigniez la grande chambre de puzzle ouverte.

L’aigle plonge depuis l’entrée, puis tout à gauche dans le ravin glacé.

Dans une chambre latérale, vous trouverez un levier qui distribue une gâchette à plaque de pression.

Retournez au foin dans lequel vous avez plongé, puis appuyez sur la gâchette et déplacez la grosse pierre devant le chariot incliné.

Sautez à travers la pierre en utilisant le chariot comme rampe, puis sautez vers la gauche, puis sur le pilier et le long de la corde jusqu’au niveau suivant.

Faites demi-tour et sautez sur les plates-formes suspendues jusqu’au pilier central, lancez la gâchette de la plaque de pression lorsque vous ne pouvez pas monter plus haut, puis grimpez et attrapez-la à nouveau.

Avec cette douille, avancez et tirez sur les boîtes pour faire glisser le monolithe au milieu sur la plaque de pression centrale.

Maintenant, tirez sur le fermoir qui maintient un côté du pont-levis à gauche, puis faites le tour de l’autre côté pour tirer sur l’autre.

Vous êtes censé jongler avec les plates-formes sur la droite pour obtenir un angle, mais vous pouvez appuyer sur une flèche à l’emplacement de la capture d’écran que nous avons montré pour l’ignorer.

Traversez le pont, puis suivez le passage jusqu’à une porte verrouillée. Glissez-vous sous la brèche à sa droite, puis à travers le trou dans le mur et suivez le chemin linéaire à travers les grottes.

Une fois que vous atteignez les plates-formes suspendues, tirez rapidement sur le bloc barrant la porte verrouillée par laquelle vous êtes passé, puis retournez à cette porte et franchissez-la.

De l’autre côté, continuez jusqu’à ce que vous trouviez l’un des monolithes que vous utilisez pour alourdir les plaques de pression.

Poussez-le jusqu’à ce que vous n’en puissiez plus puis allez dans la pièce à droite. Montez sur le pilier, puis poussez le gros rocher sur la cage.

Cela ouvre une voie pour le monolithe. Poussez-le jusqu’à ce que vous ne puissiez plus, puis regardez en haut et à gauche pour une échelle que vous pouvez abattre.

Utilisez le monolithe pour monter à l’échelle et interagissez avec la roue pour déverrouiller la dernière porte. Vous pouvez maintenant pousser le monolithe jusqu’à atteindre la plaque de pression dans la chambre centrale.

Ensuite, passez sur le côté droit en abaissant le pont-levis comme vous l’avez fait plus tôt.

Dans la pièce glacée dans laquelle vous vous trouvez, devenez absolument fou et détruisez toutes les barrières de glace autour de la pièce, saisissez le pot qui explose à droite de la pièce derrière les planches, puis glissez-vous sous le trou dans le mur en haut le coin droit.

Utilisez le pot explosif pour ouvrir le mur en ruine de l’autre côté de la pièce suivante, puis montez les escaliers à droite.

Brisez les barrières dans cette pièce jusqu’à ce que vous trouviez un trou menant sous le sol.

Entrez, puis suivez le passage, en évitant les pièges, jusqu’à la clé sur l’autel au bout.

Retournez dans la pièce où vous avez fait exploser le mur en ruine et ouvrez la porte verrouillée, puis faites glisser le monolithe au fond jusqu’à la chambre centrale pour accéder au dernier tombeau.

Lorsque vous faites glisser le monolithe vers l’arrière, dans la pièce avec les blocs au sol, prenez d’abord à gauche, puis montez en diagonale vers la droite, ou vous vous retrouverez dans une impasse.

Après avoir pillé le dernier tombeau, suivez la sortie jusqu’à ce que vous atteigniez une tyrolienne, mais descendez plutôt dans la caverne en dessous.

Sur le mur de gauche, tirez sur la glace et à l’intérieur vous trouverez le dernier fragment de tombe.

C’est tout pour l’instant – apparemment, vous pourrez utiliser les artefacts que vous avez trouvés dans les tombes pour continuer l’histoire dans une future mise à jour, mais tout ce que vous pouvez faire pour le moment est d’attendre le prochain versement.

