Assassin’s Creed Valhalla vous fera réinstaller tout le jeu pour sa prochaine mise à jour

C’est franchement un miracle que vous puissiez mettre la majeure partie de l’Angleterre et une grande partie de la Scandinavie sur un disque dur en premier lieu, même si cela prend énormément de place. Mais si vous craignez que la dernière saga viking d’Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla, occupe trop d’espace sur votre disque, il y a de bonnes nouvelles à venir.

En avance sur mise à jour du titre 1.4.1, Ubisoft a averti tous ceux qui souhaitent continuer à jouer à Assassin’s Creed Valhalla qu’ils auront besoin d’une réinstallation complète pour s’assurer que le jeu fonctionne correctement à partir de maintenant. Le bon côté ? Le tout prendra ainsi moins de place.

Selon un nouveau message sur le forum Ubisoft, l’éditeur a noté que vous pouvez vous attendre à retélécharger un téléchargement approximatif de 78 Go sur PC, 67 Go sur PS4, 40 Go sur PS5, 62 Go sur Xbox One et 71 Go sur Xbox Series X/ S.

Bien que cela n’inclue aucun contenu téléchargeable, le résultat de la mise à jour signifie des écrans de chargement plus rapides, un streaming de données mondial amélioré et une amélioration globale des performances. Selon votre plate-forme, vous pourriez économiser entre 13 Go et 44 Go d’espace une fois la nouvelle mise à jour triée.

Voici un aperçu rapide de l’espace que vous êtes sur le point d’économiser grâce à ce nouveau correctif d’optimisation :

ordinateur ~34 Go

PS4 ~30 Go

PS5 ~13 Go

Xbox One ~30 Go

Xbox Series X/S ~44 Go

Ubisoft a déclaré que plus d’informations sur ce qui sera inclus dans le gros correctif Valhalla 1.4.1 (y compris une fenêtre de publication plus précise, des notes de mise à jour et plus) devraient être annoncées bientôt.

Ce n’est pas la première fois qu’un gros correctif est introduit dans le jeu, après le lancement, afin de corriger des bogues – il y a eu un certain nombre de correctifs qui ont introduit du nouveau contenu et supprimé des bogues dans le titre depuis son lancement l’année dernière. .

Si vous envisagez de revenir dans le jeu, vous pouvez consulter une multitude de guides Assassin’s Creed sur le lien.