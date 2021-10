Assaut sur le Colisée sans RDT

30/10/2021 à 21h45 CEST

Nouveau défi pour un Espanyol qui traverse son meilleur moment de la saison. ETL’équipe bleu et blanc n’a plus perdu depuis un mois et souhaite prolonger ce bon moment. Et classement en main, le rival est l’idéal. Ceux de Vicente Moreno visitent le peloton du dernier classé, Getafe, qui ne sait toujours pas ce que c’est que de gagner et n’a ajouté que trois points au classement. Mais attention, il existe une variable qui peut tout changer. Le footballeur à la mode à l’Espanyol, Raúl De Tomás, ne pourra pas jouer au Coliseum Alfonso Pérez. L’attaquant madrilène manquera le match pour cause de suspension après le carton rouge qu’il a vu lors du match contre l’Athletic Club, et laissera l’équipe bleu et blanc orpheline de ses buts.

Dès lors, l’entraîneur de Massanasa sera contraint de faire des changements dans le onze de départ pour ajouter son cinquième match sans connaître la défaite, et nous verrons si Loren démarre au point d’attaque, ou à l’inverse le belge Dimata le fait. Qui qu’il soit, dans la capitale il aura une bonne occasion de montrer à son entraîneur qu’il peut profiter de plus de minutes de ce parcours. Et un autre qui ne le sera pas sera Óscar Gil. L’ailier s’est blessé le week-end dernier contre Elche et est toujours en cale sèche. Miguelón et Keidi Bare sont les principales nouveautés de l’appel.

Demain sera un match où plus d’un affrontera ce qui était son ancienne équipe. ETn clé Espanyol, le cas le plus clair est celui de Cabrera, signé de Getafe lui-même sur le marché d’hiver 2019/2020. Plus lointaine est le souvenir d’Embarba, qui s’est formé dans les catégories inférieures des azulones.

Et d’autre part, Quique Sánchez Flores, celui choisi pour remplacer Míchel et rectifier la mauvaise situation de GetafeIl affrontera à nouveau le club qu’il a dirigé de 2016 à 2018. L’entraîneur madrilène doit commencer à récolter de bons résultats s’il ne veut pas s’enfoncer encore plus dans le bas du tableau. Pour ce match, il ne pourra pas compter sur Jankto, Sandro, Vitolo, blessés, ni Chema Rodríguez, qui a été sanctionné.