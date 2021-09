Assen envisage un deuxième GP des Pays-Bas en 2023

in

Le TT Circuit Assen vise à devenir le deuxième circuit néerlandais du calendrier de Formule 1 à partir de 2023.

Les Pays-Bas accueillent cette saison une course de F1 pour la première fois depuis 1985 avec le retour du circuit de Zandvoort au calendrier.

Il survient à un moment où le sport devient de plus en plus populaire dans le pays en raison de l’émergence de Max Verstappen au cours des six dernières années.

Cela peut être clairement vu lors d’un certain nombre de courses européennes où il y a un grand nombre de fans néerlandais, maintenant connus sous le nom d’Orange Army, dans la foule.

Compte tenu de cela, il était logique que le sport redevienne néerlandais, et si Jos Vaessen, le président de la Dutch Grand Prix Foundation, et le circuit d’Assen réussissent, Verstappen et ses fans auront deux courses à domicile d’ici 2023.

“Une course au printemps et une course à l’automne”, a déclaré Vaessen à Dagblad van het Noorden en discutant de la perspective de deux courses néerlandaises au calendrier.

« Nous recevons beaucoup de questions du monde du sport automobile sur les raisons pour lesquelles Assen ne participera pas à une course de Formule 1. Des anciens pilotes et aussi du cercle de FOM [Formula One Management]. “

Dans le passé, deux courses du même pays inscrites au calendrier étaient une rareté et le sport hésitait à le faire.

Cependant, cela a changé ces dernières années en raison de la pandémie mondiale, l’Italie en a accueilli trois l’année dernière et des programmes doubles ayant lieu au Red Bull Ring en 2020 et 2021.

Vaessen soutient que ces programmes doubles ne sont pas particulièrement intéressants ou divertissants et affirme que beaucoup ont déclaré qu’ils préféreraient plutôt qu’Assen soit ajouté au programme.

« En Autriche, même deux fois de suite sur le même circuit, les pilotes et leurs équipes n’aiment pas ça. Pourquoi pas Assen comme alternative, nous entendons souvent dans le monde de la course », a-t-il ajouté.

“Le succès de Max Verstappen a donné un énorme coup de pouce à la Formule 1 dans notre pays et les Pays-Bas ont les meilleurs supporters.”