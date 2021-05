Assermentation de Pinarayi Vijayan: 500 personnes assisteront à la cérémonie de serment; Le ministre de la Santé, KK Shailaja, a quitté son cabinet

Pinarayi Vijayan prêtera serment le 20 mai.

La décision du gouvernement Pinarayi Vijayan d’organiser une cérémonie d’assermentation en présence de 500 personnes au milieu de la deuxième vague de COVID-19 en cours a suscité des critiques de tous les côtés. Cette décision est également largement critiquée sur les plateformes de médias sociaux. Ce sera le deuxième mandat du gouvernement de Pinarayi Vijayan qui a conservé le pouvoir, brisant la tendance des gouvernements alternatifs LDF et UDF au Kerala. Le Front démocratique de gauche dirigé par le CPI-M avait remporté 99 sièges dans l’assemblée de 140 membres lors du scrutin du 6 avril. Il a été décidé que la cérémonie de prestation de serment aura lieu avec 500 personnes le 20 mai. l’Association médicale indienne avait auparavant exhorté le gouvernement à organiser virtuellement la cérémonie de prestation de serment.

Notamment, le Kerala est verrouillé jusqu’au 23 mai à la suite d’une augmentation du nombre de cas de COVID-19. Les rapports suggèrent que le ministre de la Santé de l’ancien gouvernement de Pinarayi, KK Shailaja, qui a été félicité pour sa gestion de la pandémie, ne fera pas partie du nouveau cabinet.

Un ordre émis par le secrétaire en chef concernant la cérémonie de prestation de serment a déclaré que l’événement se déroulerait dans le stade central qui a une capacité de 1000 places. 500.

L’ordre dit que l’entrée sur le site se fera strictement par un laissez-passer d’entrée et que l’entrée / la sortie sera réglementée en maintenant une distance sociale. L’ordre a indiqué que la disposition des sièges, y compris à l’estrade, sera faite selon le protocole COVID-19. L’entrée ne sera autorisée qu’aux personnes ayant des résultats négatifs RT-PCR / TRUNAT / RT-LAMP obtenus dans les 48 heures ou sur présentation d’un certificat final de vaccination COVID. L’ordonnance stipulait également qu’une installation d’essai pour le COVID-19 devait également être aménagée à proximité du site.

L’ordonnance du 14 mai demandait également aux participants de porter un double masque et de ne pas les retirer pendant toute la durée de l’événement. Il a ajouté qu’aucun rafraîchissement / eau potable ne sera servi à l’intérieur du site. Les invités seront autorisés à voyager pour assister à la cérémonie avec l’autorisation de la carte d’invitation et du laissez-passer de voiture émis par GAD.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.