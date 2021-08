Asset Manager dépose un ETF Bitcoin mais n’investira pas directement dans BTC pour apaiser le président de la SEC

Le gestionnaire d’investissement Invesco, qui possède 364 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM), est devenu la dernière société à déposer auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis un fonds négocié en bourse (ETF) qui offrira une exposition au Bitcoin et à d’autres les atouts.

Cependant, la société a déclaré qu’elle n’investirait pas directement dans la crypto-monnaie plutôt que dans les contrats à terme Bitcoin.

Selon le document déposé jeudi, Invesco Bitcoin Strategy ETF investira dans des contrats à terme sur bitcoins réglés en espèces et négociés sur CME. Parfois, il cherche également à investir dans des produits négociés en bourse (« ETP ») et des ETF cotés en dehors des États-Unis, ainsi que dans des fiducies d’investissement privées à capital variable liées au bitcoin telles que Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

Le Fonds « non diversifié » investira également dans des liquidités, des instruments assimilables à des liquidités tels que des titres du gouvernement américain, des fonds du marché monétaire, des titres de créance de sociétés et d’autres billets à ordre non garantis à court terme.

Le collectif « La garantie est conçue pour fournir des liquidités, servir de marge ou garantir d’une autre manière les investissements de la filiale dans des contrats à terme sur bitcoins », lit-on dans le document.

Le président de la SEC, Gary Gensler, qui se fait de plus en plus entendre sur la réglementation de l’industrie de la cryptographie, a déclaré qu’il était ouvert à l’approbation d’un ETF crypto cette semaine. L’agence a reçu plusieurs candidatures à deux chiffres.

Mais comme nous l’avons signalé, Gensler s’est réchauffé à un ETF adossé à des contrats à terme Bitcoin et non à un ETF adossé physiquement, ce qui est l’affaire principale.

Eric Balchunas, analyste principal des ETF pour Bloomberg, a noté qu’Invesco avait précipité ce dépôt pour un ETF de stratégie Bitcoin sous la loi 40 pour «satisfaire Gensler» et ne serait pas surpris si plusieurs comme ceux-ci sont déposés d’ici vendredi soir seulement. Balchunas a dit,

« Voici la stratégie d’inv. Fondamentalement, la loi sur le raccrochage w 40 de la SEC pourrait finir par canaliser des milliards de dollars dans les produits dérivés, le GBTC (ce qui est une des principales raisons pour lesquelles l’ETF est nécessaire !),

