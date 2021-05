Asset Manager WisdomTree dépose pour un ETF Ether

Une société basée à New York devient la deuxième à demander l’approbation de l’Ether ETF

WisdomTree, spécialiste des fonds négociés en bourse et des produits cotés, a demandé un ETF Ether (ETH) aux États-Unis. Le formulaire S-1 de 76 pages a été déposé hier auprès de la Securities and Exchange Commission. L’ETF s’appellerait WisdomTree Ethereum Trust et, s’il est approuvé, il sera coté à la bourse Cboe BZX.

Il est à noter que la société a également l’intention de lister les actions de son ETF Bitcoin en attente sur cette plate-forme. Comme d’autres produits ETF, WisdomTree Ethereum Trust cherchera à répondre aux besoins des investisseurs qui ne souhaitent pas la propriété directe d’actifs. Une section de la présentation dit:

“La Fiducie offre aux investisseurs la possibilité d’accéder au marché de l’éther via un compte de courtage traditionnel sans les barrières potentielles à l’entrée ou les risques liés à la détention ou au transfert d’éther directement, à son acquisition auprès d’un échange d’éther ou à son extraction.”

La présentation n’est pas exactement complète, car WisdomTree n’a pas encore précisé le nom de cotation du FNB ou même du dépositaire. Cependant, la société a nommé Delaware Trust Company en tant que fiduciaire proposé. L’application verra des mises à jour pour remplir les pièces manquantes au fil du temps.

L’application Ether ETF de WisdomTree arrive juste un mois après que la société ait lancé un ETP Ether en Europe. Le lancement d’Ether ETP avec un support direct fait partie des plans d’expansion de la société sur le marché européen. Le produit listé est disponible sur Deutsche Börse Xetra en euros. Il est également disponible à la SIX Swiss Exchange en dollars américains et en options en euros.

Il y a maintenant deux applications Ether ETF en attente d’approbation par l’agence de régulation américaine VanEck a été le premier magasin de fonds à postuler, après l’avoir fait plus tôt dans le mois. Le gestionnaire d’investissement mondial, dont la revue Bitcoin ETF a été retardée jusqu’en juin, a également l’intention de coter son ETF Ether sur le marché boursier de Cboe.

La SEC n’a pas encore rendu de verdict final sur l’une des douzaines de crypto ETF présentés, mais il semble y avoir enfin un peu d’espoir. Le chien de garde aurait commencé à examiner deux applications de fonds négociés en bourse Bitcoin: Wise Origin Bitcoin Trust de Fidelity Investments et l’offre SkyBridge Capital. La Commission était auparavant réticente à entamer le processus d’examen des demandes déjà soumises, invoquant des préoccupations concernant la manipulation des prix.

Les produits Crypto ETF continuent de prospérer sur le marché canadien, où les examens et les approbations ont eu lieu pendant une courte période.