Asseyez-vous juste là et enregistrez-vous sur le casting de Fresh Prince aujourd’hui

Comme si nous devions même vous dire ce que ce type a fait ces 30 dernières années. Lorsque The Fresh Prince a pris fin en 1996, Smith est devenu l’une des plus grandes stars de cinéma au monde, à commencer par Independence Day. Depuis ce blockbuster, il a joué dans d’innombrables films, dont Men in Black, Ali (ce qui lui a valu sa première nomination aux Oscars), The Pursuit of Happyness (lui a valu son deuxième), I Am Legend, Suicide Squad, Aladdin et Bad Boys for Life, Juste pour en nommer quelques-uns.

En 1997, il a également commencé sa carrière musicale en solo, sortant finalement quatre albums sans DJ Jazzy Jeff et des succès comme “Gettin ‘Jiggy wit It”, “Miami”, “Men in Black” et “Wild Wild West”.

La même année, il épousa une seconde femme, actrice Jada Pinkett Smith. Le couple a deux enfants, ils sont Jaden et fille saule, tandis que Smith est aussi père de fils Trey de son premier mariage.