Assez c’est assez ⋆ .

Joe Scarborough estime que toutes les écoles américaines devraient être pleinement ouvertes et a imploré les téléspectateurs de Morning Joe lundi matin de «suivre la science» et de suivre les conseils du Dr. Anthony Fauci concernant les écoles.

Scarborough est revenu d’un week-end de Pâques à Boston pour voir ses Red Sox se faire balayer par les Orioles de Baltimore et a été frappé par le fait que la ville était verrouillée par rapport à l’état de Floride où lui et sa femme. Mika Brzezinksi ont vécu à plein temps depuis le début de la pandémie.

S’adresser au contributeur MSNBC Charlie Sykes, Scarborough a révélé que plus difficile que de regarder son équipe se faire emporter était de traverser ce qu’il appelait la ville de Boston.

«La ville est abandonnée», a-t-il déclaré avant de faire une comparaison avec son État d’origine. «Nous nous moquons, pour une bonne raison, de beaucoup de choses qui (gouverneur de Floride) Ron DeSantis dire, nous avons été très préoccupés par la Floride. Vous regardez beaucoup de photos, et il y a juste une irresponsabilité de rang. Il semble essayer de, citer, posséder les bibliothèques avec chaque déclaration qu’il fait.

«En même temps, vous allez à l’autre extrême et regardez ce que (le gouverneur) Charlie Baker dans l’État du Massachusetts, a poursuivi Scarborough. «Je vous le dis, c’est comme revenir dix mois en arrière. Presque tous les bâtiments ont été fermés. Presque tous les restaurants ont été fermés. De nombreuses écoles sont fermées. Il y a un juste milieu entre les deux.

Scarborough note la prudence qu’il a suggérée dans les premiers jours de la pandémie et a suggéré que le pendule a basculé de l’autre côté essentiellement. «Les gens doivent commencer à s’ouvrir. Nous avons un Américain sur trois, au moins partiellement vacciné; 4 millions d’Américains se sont fait vacciner samedi. Les décès et les hospitalisations plongent. Il est temps d’ouvrir chaque école. Il est temps de commencer à ouvrir des villes comme Boston. La santé mentale des Américains l’exige avec tous ces vaccins déjà dans les bras des Américains.

Après que Sykes a suggéré que nous sommes sur la «ligne des trois verges» pour vaincre la pandémie et qu’il est trop tôt pour augmenter le football, Scarborough a repoussé en disant: «Nous ne sommes pas sur la ligne des trois verges en ce qui concerne les écoles.

«Il y a un mois, Anthony Fauci et d’autres disaient, il est temps de ramener les enfants à l’école», a-t-il déclaré. «Je suis désolé si les politiciens ont peur des syndicats d’enseignants. Je suis vraiment. Si vous êtes si faible que vous n’allez pas faire ce qui est dans le meilleur intérêt des enfants après qu’Anthony Fauci vous a dit d’ouvrir les écoles, je suis désolé pour vous parce que vous devez faire ce qui est dans le meilleur intérêt des enfants. . »

«Il n’y a aucune raison pour que les bâtiments à travers Boston et dans ce pays ne puissent pas s’ouvrir, du moins partiellement s’ouvrir», a-t-il conclu. «Portez des masques n-95, exigez une distance de six pieds, ayez une ventilation adéquate… Assez, c’est assez. Suivez la science. «

Pour mémoire, j’étais également à Boston pour le week-end et j’ai même déjeuné samedi après-midi dans un Legal Seafood assis à côté de Hasan Minhaj et sa famille (ou du moins son sosie) et du point de vue d’un Citien de New York? Boston n’était pas près de la ville fantôme décrite par Scarborough.

