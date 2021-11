Assez confortable, mais pas excitant

Les écouteurs antibruit de Bose ont aidé des millions de personnes à voler en paix, mais ce n’est plus la seule entreprise à proposer une isolation acoustique de haute qualité. Réalisant que le QC35 II, âgé de quatre ans, ne résistait pas tout à fait à ses concurrents plus récents, la société a récemment actualisé la gamme avec les QC45. Bien qu’ils soient très similaires à leur prédécesseur, en particulier du point de vue de la conception, ils offrent des améliorations indispensables comme le multipoint Bluetooth, un port de type C et des micros à formation de faisceau pour une meilleure qualité d’appel.

Il ne fait aucun doute que les QC 45 sont parmi les écouteurs ANC les plus confortables du marché, mais pour de nombreuses raisons, je pense que je vais m’en tenir aux Sony WH-1000XM4.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Avec une meilleure suppression du bruit, un multipoint Bluetooth, un port USB Type-C et une qualité d’appel améliorée, les Bose QC 45 offrent des améliorations notables par rapport à leurs prédécesseurs. Il est également indéniable qu’il s’agit de l’une des paires de canettes ANC haut de gamme les plus confortables du marché. Cependant, dans l’ensemble, je ne pense toujours pas qu’ils contiennent suffisamment pour être aussi excitants et utilitaires que les Sony WH-1000XM4.

Caractéristiques

Marque: Bose

Vie de la batterie: 24 heures

Matériel: Plastique

Bluetooth: 5.1, multipoint Bluetooth

Suppression du bruit : Oui + Mode Conscience

Étanche: Non

Codecs audio : SBC, AAC

Poids: 240g / 8,5 onces

Couleurs: Noir, Fumée Blanche

Micros : 6 (4 formation de faisceaux)

Avantages

Vous aurez du mal à trouver une paire d’écouteurs ANC haut de gamme aussi confortable que ceux-ci. Excellente suppression du bruit Le nouveau mode Aware vous permet d’entendre l’environnement sans retirer les écouteurs. Vous pouvez enfin connecter deux appareils simultanément au port Type-C !

Les inconvénients

Les boutons sont mous et pas faciles à utiliser Pas de prise en charge de Google Fast Pair Pas d’égaliseur intégré Le son n’est pas excitant

Acheter ce produit

Conception, matériel, contenu de la boîte

Si quelqu’un me donnait un dollar pour chaque différence que j’ai trouvée entre la conception des QC 45 et des QC 35, je serais toujours un homme très pauvre – ils sont pratiquement identiques. Ils ne s’inspirent pas des élégants Bose 700, mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Pour commencer, il présente une conception pliable similaire, et ils conservent même des boutons physiques au lieu des écrans tactiles qui sont courants maintenant.

Par rapport aux QC 35, les seules différences de conception majeures sont les nouveaux emplacements de micro (il y en a six au total), un port USB Type-C au lieu de microUSB et des coussinets d’oreille en cuir synthétique à la finition plus lisse. Tout le reste a été reporté. Ils sont toujours en plastique robuste (tous les points de pivot sont métalliques), comportent des oreillettes pivotantes et un bandeau bien rembourré.

Bien que j’apprécie les boutons physiques, je ne les préfère pas aux commandes tactiles des Sony WH-1000XM4, et cela est principalement dû à la surface. Les boutons de lecture sont proches les uns des autres sur la tasse droite des QC 45, et comme ils ne sont pas différenciés par la texture, il est difficile de poser votre pouce sur le bouton droit. En revanche, les commandes tactiles de Sony, grâce à la plus grande surface des tasses, sont beaucoup plus faciles à utiliser, et le taux d’erreur est nettement inférieur.

Le bouton d’alimentation se présente sous la forme d’un curseur sur la face du gobelet droit, tandis que le bouton multifonction se trouve sur le côté du gobelet gauche. Ce dernier est utilisé pour basculer entre l’ANC et le nouveau mode Aware de Bose qui laisse passer le son pour vous faire prendre conscience de votre environnement ; il n’y a aucun moyen de désactiver complètement non plus, cependant.

Les QC 45 sont très légers pour les casques haut de gamme à 240 grammes (8,5 oz), et l’avantage est évident. Ils sont extrêmement confortables à porter pendant de longues durées et je n’ai pas encore fait face à la fatigue des oreilles. La force de serrage est également moindre par rapport à celle des WH-1000XM4 – je n’ai jamais eu envie de les enlever pour laisser mes oreilles respirer. Mais si vous résidez dans un endroit humide, l’histoire peut être différente.

Il n’y a toujours pas de protection contre l’eau, il est donc recommandé de ne pas les porter sous la pluie. J’aurais également adoré voir un capteur de proximité pour lire/mettre en pause automatiquement la musique lorsque je les porte/enlève. Ce que je suis heureux de voir, cependant, c’est le port de charge de type C qui remplace le port microUSB de la dernière décennie.

Chaque paire est livrée avec un étui de transport, un câble de type A à type C et un câble de 2,5 mm à 3,5 mm. Malheureusement, il n’y a pas d’adaptateur avion dans la boîte, vous devrez donc prendre vos dispositions pour les vols long-courriers.

Qualité sonore, fonctionnalités et batterie

Si vous venez des QC 35, le son est la dernière raison pour laquelle vous voudrez peut-être mettre à niveau car Bose n’a pas modifié les pilotes. Le profil sonore du QC45 ne m’excite pas – la basse ne frappe pas et le son n’est pas exceptionnellement détaillé. L’accent est mis sur le haut de gamme, ce qui peut devenir ennuyeux si la musique que vous écoutez contient beaucoup d’instruments et de sons aigus – cela peut dominer d’autres éléments.

Cette nature du son rend les écouteurs Bose tout à fait adaptés pour écouter des podcasts ou des pistes vocales. Mais pour quelqu’un qui écoute beaucoup de hip-hop et de lo-fi, j’aime mieux les Sony WH-1000XM4, avec leur son vibrant, leurs basses plus serrées et leur scène sonore plus large.

Autre inconvénient, les écouteurs ne supportent que les codecs AAC et SBC. Il aurait été agréable de voir la prise en charge de certains codecs de meilleure qualité ou AptX de Qualcomm et LE Audio écoénergétique.

L’inclusion du Bluetooth multipoint est la bienvenue, mais la mise en œuvre n’est pas parfaite. Bien que l’application Bose Music vous permette de contrôler les appareils auxquels votre casque est connecté, j’ai rencontré des problèmes lors de son utilisation avec mon MacBook Air et le Pixel 6. Pour une raison étrange, les canettes ne jouaient même pas de musique à partir de mon téléphone. quand l’ordinateur portable n’avait rien à faire dessus. Mais cela pourrait être un problème uniquement avec mon MacBook, car je n’ai pas rencontré le même problème avec un Chromebook. Il n’y a pas non plus de prise en charge de Fast Pair pour les appareils Android, et l’absence de NFC signifie que vous ne pourrez pas simplement appuyer sur votre téléphone pour les connecter.

La suppression du bruit sur le Bose QC 45 est excellente, mais elle ne bloque pas tous les sons – les conversations et les sons à haute fréquence peuvent toujours s’infiltrer. Les performances sont comparables à celles des XM4, à l’exception du fait que vous ne pouvez pas contrôler l’intensité de l’ANC. Ce n’est pas quelque chose que je trouve très utile, mais cela vaut la peine de le noter.

Bose a ajouté un mode Aware qui vous aide à être conscient de l’environnement sans trop nuire à l’expérience musicale. Contrairement à l’ANC, je préférerais de beaucoup que l’intensité puisse être ajustée ici. Le paramètre par défaut ne fonctionne pas pour moi. Pour m’assurer d’entendre clairement une annonce, je dois quand même mettre ma musique en pause.

En ce qui concerne la prise en charge des appareils, ils fonctionneront avec à peu près n’importe quel smartphone, ordinateur portable ou montre connectée. Lorsque vous l’utilisez avec un téléphone, la nouvelle application Bose Music donne accès aux mises à jour OTA et à certaines commandes de base de l’appareil, mais c’est loin d’être l’application compagnon la plus exhaustive. Il n’y a pas de contrôle d’égalisation, pour commencer, vous ne pourrez donc pas faire grand-chose si vous n’êtes pas très doué sur le son par défaut. Étant donné que les NC 700 ont cela, je suis sûr que Bose aurait pu envoyer au moins quelques préréglages ici.

La qualité des appels et l’isolation sonore ont été améliorées grâce à un total de six microphones – ils sont certainement meilleurs que les XM4. Cependant, il a un peu de mal avec les bruits du vent et du moteur, et prendre des appels dans un bus semble toujours être une mauvaise idée.

Les écouteurs sont conçus pour fonctionner pendant 24 heures avec une seule charge, et lors de mes tests, j’ai trouvé cela plus ou moins précis. Ce n’est sûrement pas le meilleur de sa catégorie, mais il prend en charge la charge rapide ; une charge rapide de 15 minutes leur permettra de jouer pendant trois heures supplémentaires. Lorsque la batterie est à plat, vous pouvez utiliser le casque en mode filaire, mais la qualité du son en prend un coup et l’ANC ne fonctionne pas.

Faut-il les acheter ?

Peut-être que si vous recherchez une paire d’écouteurs ANC haut de gamme et que le confort figure en bonne place sur votre liste de besoins. Il ne fait aucun doute que le Bose QC 45 est l’un des écouteurs les plus confortables du marché. Avec l’ajout du multipoint Bluetooth, d’un port de type C et d’un ANC légèrement meilleur, ils sont bien plus pertinents que leur prédécesseur.

Mais si vous n’avez pas prêté allégeance à Bose, vous voudrez peut-être auditionner les Sony WH-1000XM4, en particulier s’il s’agit d’un ANC réglable, d’une meilleure application compagnon avec prise en charge de l’égaliseur, d’une connectivité améliorée (Paire rapide et prise en charge NFC) et de haute qualité les formats audio vous intéressent.

L’IA ne peut s’empêcher de penser que Bose ne fait pas un excellent travail de positionnement de ses écouteurs ANC haut de gamme. Pour que les NC 700 plus chers restent pertinents, Bose a supprimé certaines fonctionnalités importantes telles que les paramètres ANC et EQ réglables. Dans le vide, cela n’a peut-être pas été un problème, mais Bose demande toujours 329 $ pour une paire alors que les canettes Sony les plus performantes ne sont qu’un peu plus chères (et assez souvent en vente).

Nous espérons que vous aimez les articles que nous recommandons et dont nous discutons ! AndroidPolice a des partenariats affiliés et sponsorisés, nous recevons donc une part des revenus de certains de vos achats. Cela n’affectera pas le prix que vous payez et nous aide à offrir les meilleures recommandations de produits.

A propos de l’auteur

Prasham Parikh (405 articles publiés)



Prasham est une victime du marketing de Samsung – il a fini par choisir le S3 Mini plutôt que le Nexus 4. Depuis, il écrit sur les téléphones et regrette de ne pas avoir partagé de liens d’affiliation avec ceux qui lui ont demandé ses suggestions. Oh, il était aussi un agriculteur urbain une fois, mais vous feriez mieux de ne pas lui demander quelles cultures il cultivait.

Plus de Prasham Parikh