Assiette de Biden de Yamiche confit ⋆ .

La première conférence de presse du président Biden ressemblait davantage à un «massage de presse». Yamiche Alcindor de PBS a déclaré à Biden que les immigrants se précipitaient à travers la frontière en raison de la perception qu’il était un «homme moral et décent» à qui on peut faire confiance avec des mineurs non accompagnés. Tout l’événement était embarrassant.

Cette prose sucrée n’a PAS fait le NewsHour jeudi soir.

C’est particulièrement exaspérant quand le biais libéral déborde de la radiodiffusion publique, que les conservateurs aident à subventionner. La présentatrice de NPR Mary Louise Kelly a poussé les dons pendant la campagne de promesses de dons en insistant sur le fait qu’elle propose des questions difficiles pour responsabiliser les gens. En ce qui concerne l’interview de Kelly avec le secrétaire d’État Tony Blinken le mois dernier, c’est tout simplement un mensonge.

Le thème dominant du presseur était la nécessité supposée urgente de se débarrasser de l’obstruction systématique. Les journalistes canalisaient l’extrême gauche et leur «gros programme». Kaitlan Collins de CNN a pressé Biden d’accepter que l’obstruction systématique était une relique raciste de l’ère Jim Crow. Biden a bizarrement affirmé que les républicains faisaient maintenant ressembler Jim Crow à Jim Eagle. (?)

