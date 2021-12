Assis au sommet des meilleures pochettes d’albums de blues au monde

Nous vivons à une époque où la consommation de musique est de plus en plus définie et dominée par la musique numérique, et à cause de cela, l’importance des pochettes d’album semble diminuer – du moins pour une génération où la diffusion en continu de pistes individuelles plutôt qu’un ensemble complet de chansons semble une façon plus souhaitable d’écouter. Mais avec la renaissance miraculeuse du vinyle – dont les ventes ont augmenté de façon exponentielle au cours des deux dernières années – il est possible que les pochettes d’album reprennent de l’importance, que ce soit pour le hip-hop, le rock ou le monde souvent négligé des pochettes d’albums de blues.

Avouons-le, vous ne pouvez pas battre une bonne pochette d’album. Qu’elles soient bonnes, mauvaises, belles ou laides, elles racontent une histoire. Ils ont le pouvoir d’invoquer, d’inspirer, d’intriguer et de fasciner. Et ils peuvent en dire long sur un artiste. En effet, une bonne image de couverture, qu’elle soit une déclaration visuelle littérale, exprimant un concept ou fonctionnant comme un chiffre symbolique, peut transmettre en un instant ce que de simples mots auront souvent du mal à communiquer. Dans les premières années du LP, les pochettes d’album étaient souvent composées avec peu de réflexion, mais au fil du temps et du concept de l’album évolué, les illustrations sont devenues de plus en plus sophistiquées, le marketing devenant un outil de vente important pour les maisons de disques.

Contrairement aux artistes pop, la majorité des musiciens de blues n’ont traditionnellement jamais été activement préoccupés par l’image, préférant faire de la musique leur priorité. Mais cela ne veut pas dire que les chanteurs de blues ne se sont jamais souciés ou étaient indifférents à la façon dont ils se présentaient sur les pochettes de leurs albums. En effet, il y a eu des pochettes d’albums de blues merveilleusement mémorables et accrocheuses, et en voici une douzaine…

Robert Johnson : le roi des chanteurs de blues du delta (1961)

Compte tenu de la mystique entourant la courte vie de Johnson (la légende raconte qu’il a conclu un pacte faustien avec le diable et a été assassiné), il est peut-être approprié que lors de la toute première compilation de son travail, il ait été représenté par une peinture plutôt que par une photographie, car il a souligné son statut mythique croissant. Le portrait simple mais puissant de Burt Goldblatt – une prise de vue aérienne inhabituelle définie par des couleurs vives, des contours forts et un mélange efficace de lumière du soleil et d’ombre semblable à un clair-obscur – est à juste titre considéré comme une couverture d’album de blues emblématique.

Bill Broonzy : L’histoire de Bill Broonzy (1961)

A l’origine un set 5LP sorti sur Verve, ce Bill Broonzy rétrospective, L’histoire de Big Bill Broonzy (qui le mettait en scène en train de chanter et de parler de sa vie), comme l’album de Robert Johnson, a été publié lors du renouveau du folk et du blues du début des années 60. C’était également l’une des nombreuses pochettes d’albums de blues qui affichaient une peinture pour ses illustrations : un portrait vif et presque criard du visage du blues maven gravé par David Stone Martin, un illustrateur prolifique de pochettes d’albums dans les années 50 et 60. En utilisant une peinture plutôt qu’une photographie, l’œuvre a souligné l’importance historique de Broonzy, faisant de lui une figure plus grande que nature.

Mississippi Fred McDowell : Je ne joue pas au rock’n’roll (1969)

Célèbre pour ses lignes de guitare à goulot d’étranglement, McDowell avait 63 ans lorsqu’il a enregistré cet album, qui, de manière significative, l’a vu passer d’une guitare acoustique à une guitare électrique. Son titre, une déclaration fougueuse d’indépendance artistique, I Do Not Play No Rock’n’Roll vantait une photo de couverture au ton sépia de McDowell jouant de la guitare sur une marche arrière, reflétant la crudité et l’honnêteté brutale de sa musique.

John Lee Hooker : Le vrai blues folk (1965)

Ayant marqué son premier hit en 1949, la voix bourrue John Lee Hooker était un véritable vétéran du blues lorsqu’il a enregistré ce LP pour Chess. Sa couverture – une photo monochrome de profil de la moitié avant du visage de Hooker, ses yeux regardant vers le haut – est une image trompeusement simple mais puissante, véhiculant l’essence sans fioritures et la crudité viscérale de la musique de Hooker.

Albert King : Né sous un mauvais signe (1967)

« S’il n’y avait pas eu de malchance, je n’aurais pas de chance du tout », se lamente l’influent bluesman électrique sur la chanson titre mémorable de cet album, dont le thème d’être maudit a inspiré l’une des grandes pochettes d’albums de blues. Conçu par Loring Eutemey, il était composé d’images associées à de mauvais présages et à la superstition (y compris un chat noir, une tête de mort et une page de calendrier du vendredi 13). Les images lumineuses et audacieuses de la pochette correspondaient à la vitalité urgente de la musique de King.

Howlin’ Wolf: Howlin’ Wolf (1962)

Pour les non-initiés, un album de quelqu’un avec un nom effrayant et inspiré du lupin, la peinture de style nature morte apparemment anodine de Don Bronstein d’une chaise à bascule vide et d’une guitare semblerait peut-être être une étrange juxtaposition. Et contrairement à de nombreuses pochettes d’albums de blues, cela ne reflétait pas non plus la musique, qui comprenait Loup hurlantLes versions hyper chargées de Willie Dixon reprennent les contes libidineux de Willie Dixon, « The Red Rooster » et « Back Door Man ». Ce que l’œuvre d’art symbolisait, cependant, était la pureté artistique élémentaire de la musique de Wolf.

Lightnin’ Hopkins: Lightnin’ Hopkins (1959)

Vous obtenez quatre Lightnin’ Hopkins pour le prix d’un sur la couverture accrocheuse du seul LP du bluesman pour Folkways. Anticipant le style pop art influent d’Andy Warhol, le designer Ronald Clyne (qui a créé plus de 500 pochettes d’albums folk et blues pour Folkways) présente un quatuor de Hopkinses assortis et ombrés représentés dans des couleurs d’intensité croissante de gauche à droite. Il capture la personnalité caméléon d’un musicien réputé pour ses sautes d’humeur alimentées par l’alcool.

John Mayall : Blues Breakers avec Eric Clapton (1966)

Alors que le reste des expressions du groupe vont de l’ennui à la réflexion et à l’embarras, une personne préoccupée Eric Clapton est surpris en train de lire une copie de la bande dessinée Beano sur ce qui est une photo délicieusement informelle et naturaliste pour une couverture d’album de blues. Le désintérêt flagrant du groupe pour la séance photo suggère qu’ils préfèrent établir une identité via leur musique plutôt que le support visuel. La toile de fond d’un mur orné de graffitis a également souligné le caractère urbain de leur son.

Johnny Guitar Watson : Une vraie mère pour toi (1977)

À la fin des années 70, Watson, arborant des tenues de style Superfly, maria le blues à un rythme disco-funk et créa l’un des personnages les plus scandaleux du genre. Cette anomalie hilarante parmi les pochettes d’albums de blues offre une interprétation littérale d’une expression d’argot américain courante, représentant la mère de Watson le poussant dans un landau transformé en mobile de souteneur. Cela montrait que Watson ne se prenait pas trop au sérieux et n’avait pas peur d’être la cible d’une bonne blague.

Bo Diddley : La guitare voyagera (1960)

Photographié portant sa guitare rectangulaire sur mesure à califourchon sur un scooter rouge et blanc assorti avec son nom gravé sur le côté, l’illustration de ce LP, publiée sur l’empreinte Chess’ Checker, cristallisait la flamboyance idiosyncratique de le bluesman du Mississippi née Ellas McDaniel.

Chuck Berry : Une douzaine de baies (1958)

Certaines pochettes d’albums de blues sont mémorables parce qu’elles sont affreuses et clairement dépourvues d’effort artistique. Vous décidez si c’est le cas avec Chuck Berryle deuxième LP de 12 pistes pour Chess. Sa combinaison d’une image de fraises (avec une petite image de Berry superposée sur le dessus) avec un mauvais jeu de mots pour un titre attire certainement l’œil. Un exemple classique de quand le mal est bon.

Petit Walter : Petit Walter (1976)

Qui sait ce qui se passait dans la tête de l’illustrateur Nick Caruso lorsqu’il a conçu la couverture de cette rétrospective 2LP Chess du génie de l’harmonica « Little » Walter Jacobs ? Peut-être sous-entendait-il qu’il devrait être considéré comme un disque d’île déserte. Cela dit, l’image capture la qualité désolée et solitaire de la voix plaintive et de l’harmonica lamenteux de Walter.

Écoutez les meilleures chansons de blues sur Spotify.