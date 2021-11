Assistant Google sur la Galaxy Watch 4 : où est-il ?

Rita El Khoury / Autorité Android

Cela fait trois mois que Samsung a commencé à vendre la Galaxy Watch 4, la dernière itération de sa série Galaxy Watch et la première à éviter Tizen pour la plate-forme portable de Google. Contrairement à tous les autres fabricants de Wear OS, Samsung s’est vu accorder de nombreuses libertés avec sa montre. Il exécute un skin plus personnalisé que ce que nous avons vu chez Fossil ou Mobvoi, il se connecte à l’application spéciale Galaxy Wear de Samsung au lieu de l’application générique de Google, et il privilégie les services Samsung. Cela est vrai pour le suivi de la santé et des activités, les paiements mobiles et les commandes vocales. Cependant, bien que vous ayez déjà la possibilité d’installer Google Fit and Pay sur la Watch 4, l’assistant est toujours introuvable.

L’histoire remonte au moment de l’annonce de la Galaxy Watch 4. Tout le monde s’est alors plaint du manque de support de Google Pay et de l’assistant. Le premier a été rapidement ajouté et mis à disposition au moment où la montre a été expédiée aux acheteurs. Mais Samsung a déclaré à Android Authority que ce dernier ne serait pas là au lancement mais devrait être disponible à une date ultérieure. En attendant, tout le monde a dû faire face à l’utilisation de Bixby pour les commandes vocales à la place.

Cela fait trois mois et la situation n’a pas du tout changé. Il y a ce sélecteur « Digital Assistant app » dans le menu des paramètres de Watch 4 qui nous nargue tous, mais vous ne pouvez choisir qu’entre « aucun » et Bixby. Plusieurs mises à jour ont également été déployées sur la montre, apportant de nouveaux visages et des raccourcis supplémentaires sans aucun changement sur le devant de l’assistant vocal.

Ce manque de Google Assistant est déroutant. Techniquement parlant, le service fonctionne sur la plate-forme, même s’il est notoirement bogué et peu fiable. Je ne pense pas non plus que ce soit une question d’exclusivité Bixby. D’une part, je pense que Samsung aurait choisi Samsung Pay ou Samsung Health au lieu de Bixby comme une colline sur laquelle mourir. Pour deux, la version de Bixby que nous avons obtenue sur la Watch 4 est très restreinte par rapport aux montres Tizen précédentes et ne semble pas recevoir d’amour de la part de l’entreprise. (On pourrait presque penser qu’il a été développé comme une solution provisoire, pas à long terme.) Et comme Samsung envisageait déjà l’Assistant en août – s’il n’y travaillait pas – alors trois mois auraient dû être suffisants pour apporter à bord.

Cela nous laisse perplexes. L’absence d’assistant est l’une des plaintes que nous avons soulignées lorsque nous avons examiné la Watch 4, et nous ne sommes pas les seuls à nous demander encore où elle se trouve et ce qui lui est arrivé. Plusieurs fils de discussion sur Reddit, les forums d’assistance de Google et la communauté Samsung montrent que les utilisateurs sont également inquiets à ce sujet. Les théories abondent, du projet retardé au largué sans cérémonie. Que ce soit Samsung qui a remarqué à quel point Assistant est inconstant sur Wear OS ou Google qui a décidé de consacrer du temps au développement d’une meilleure version, ou un autre obstacle bureaucratique ou technologique, nous ne le savons pas. Le résultat est le même : nous attendons toujours.

Nous avons contacté Google et Samsung pour obtenir des commentaires à ce sujet, et nous mettrons à jour ce message si nous recevons une déclaration de l’une ou l’autre société.

