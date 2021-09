Assistant virtuel : le chatbot de BPCL améliore l’expérience digitale des clients

Le chabot est disponible sur le site Internet de l’entreprise pour toute question tant pour les clients B2B que B2C.

Les chatbots sont des assistants intelligents qui communiquent avec les gens par SMS ou messagerie instantanée en ligne. Ils sont disponibles 24 heures sur 24 et peuvent répondre à vos questions instantanément. Rien d’étonnant à ce qu’ils apparaissent à un rythme rapide dans le monde de l’entreprise, en particulier dans le secteur des services.

Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL) est la dernière à rejoindre la révolution des robots. Dans le but de rendre son interface client complète et intégrée numériquement, BPCL a mis au point ‘Urja’, un assistant virtuel intelligent doté de capacités AI/NLP (Natural Language Processing) et formé sur plus de 600 cas d’utilisation. Le chatbot est disponible sur le site Web de l’entreprise pour toutes les questions des clients B2B et B2C.

Urja est le premier chatbot basé sur l’IA dans l’industrie pétrolière et gazière du pays. Il est intégré au site Web de l’entreprise et au numéro WhatsApp, il a déjà franchi plus de 1 crore de sessions client. BPCL a lancé le « Projet Anubhav » dans le but de fournir à sa vaste clientèle de détail (B2C) et commerciale (B2B) une expérience supérieure et unifiée de BPCL sur plusieurs points de contact. Dans le cadre du projet Anubhav, Urja représente une plate-forme de communication intégrée.

Après un projet pilote réussi de 6 mois sur WhatsApp pour permettre les réservations de GPL, Urja parle aujourd’hui en 13 langues (anglais, hindi, tamoul, kannada, malayalam, télougou, marathi, gujarati, oriya, bengali, punjabi, ourdou et assamais). Plus de 45 % des conversations avec Urja se font dans des langues autres que l’anglais, ce qui garantit l’inclusivité pour tous les types de clients de BPCL.

