AssistiveTouch sur Apple Watch pour le contrôle des lunettes Apple

L’annonce d’AssistiveTouch sur Apple Watch a suscité beaucoup d’enthousiasme chez les personnes handicapées motrices, et beaucoup d’autres ont été impressionnées par la pure réussite technologique de celui-ci.

Un analyste pense que nous ne voyons que la pointe de l’iceberg en termes d’utilisation de cette fonctionnalité particulière …

Écrivant sur AboveAvalon, l’analyste Neil Cybart estime qu’Apple est susceptible d’utiliser la technologie comme un moyen de contrôler les lunettes Apple.

Il y a deux mois, Facebook a donné à la presse un aperçu de ses recherches en utilisant un appareil de type smartwatch comme méthode de saisie pour une paire de lunettes AR. La recherche, centrée sur l’électromyographie, semblait en être à ses débuts avec de nombreuses années avant de voir la technologie dans un produit destiné aux consommateurs. La vidéo était intrigante car elle montrait des recherches que l’on pensait être à la pointe de ce qui se passe aujourd’hui dans la R&D technologique. Apple a ensuite choqué tout le monde en dévoilant AssistiveTouch pour Apple Watch. Au lieu de montrer les coulisses d’un projet de R&D, Apple a dévoilé une technologie prête pour les utilisateurs aujourd’hui. La technologie, reposant sur une combinaison de capteurs et de technologies pour transformer l’Apple Watch en un lecteur de gestes main / doigt, a été conçue pour ceux qui ont besoin d’une accessibilité supplémentaire. Bien sûr, la technologie peut continuer à avoir d’autres cas d’utilisation au fil du temps, comme le contrôle d’une paire de lunettes intelligentes comme celles sur lesquelles Facebook travaille. AssistiveTouch fait un bon travail en montrant à quel point Apple est en avance sur le front de la R&D sur les appareils portables.

Cela fait partie d’un article dans lequel Cybart affirme qu’Apple a une avance technologique de quatre à cinq ans dans le domaine des vêtements portables, et qu’elle a plutôt une décennie d’avance lorsque vous regardez la situation dans son ensemble.

Lorsque Apple a dévoilé l’iPhone en janvier 2007, Steve Jobs a déclaré que l’iPhone avait «littéralement cinq ans d’avance sur tout autre téléphone mobile». Il a fini par être globalement correct. Il a fallu plusieurs années au concours et beaucoup de copies pour rattraper ce qu’Apple venait de dévoiler. Avec les appareils portables, je soupçonne que l’avance d’Apple est supérieure à cinq ans. Les technologies portables d’Apple sont en tête de trois éléments: Silicium / technologie / capteurs personnalisés (une avance de quatre à cinq ans sur la concurrence, ce qui est généreux envers la concurrence). Processus de développement de produits axés sur la conception qui mettent l’accent sur l’expérience utilisateur (ajoute trois ans à l’avance d’Apple). Un écosystème plus large en termes d’une suite de dispositifs portables et de services (ajoute deux ans à l’avance d’Apple).

Les deux arguments ont du sens pour moi. Les lunettes sont un dispositif d’affichage raisonnablement pratique pour les informations et les expériences de RA, mais l’approche de Google Glass consistant à taper et à glisser sur le pavé tactile était une forme de contrôle assez maladroite. Pour moi, il avait exactement le même problème que Steve Jobs a décrit à propos des ordinateurs à écran tactile: cela semble logique au début, mais il est difficile et fatigant à utiliser après un certain temps.

L’idée de simplement laisser notre bras détendu à nos côtés et d’utiliser des gestes de pincement et de serrage avec notre main semble être un excellent moyen de contrôler les lunettes Apple ou similaires.

Bien sûr, cela exigerait que quelqu’un possède une Apple Watch ainsi que des lunettes Apple, donc ce ne sera peut-être pas la seule option de contrôle, mais cela a du sens en tant que recommandé – et stimulerait l’écosystème Apple en fabriquant beaucoup deux appareils. mieux qu’un.

L’ensemble de l’article vaut la peine d’être lu.

Image conceptuelle: iDropNews

