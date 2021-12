Assocham suggère une rationalisation du TDS dans le budget de l’Union

Pour rationaliser ces dispositions, a déclaré Assocham, il est souhaitable qu’au maximum un ou deux taux puissent être prescrits.

L’organisme industriel Assocham a suggéré jeudi au gouvernement de réduire l’impôt retenu à la source (TDS) dans le prochain budget en vue de réduire les litiges sur l’application du taux correct.

Actuellement, il existe différents taux de TDS prescrits en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour différentes catégories de transactions et cela a conduit à des ambiguïtés dans le contexte de l’applicabilité des articles pertinents et du taux correct, entraînant des litiges, a déclaré la chambre.

Il a suggéré de « réduire le TDS à un ou deux taux et pourrait être aussi bas que 0,1 % ou 1 % ».

Pour rationaliser ces dispositions, a déclaré Assocham, il est souhaitable qu’au maximum un ou deux taux puissent être prescrits.

« Cela permettrait d’atteindre le double objectif de créer un journal de la transaction dans la base de données du service fiscal (dans les cas où le procès ne peut être établi par d’autres sources) tout en réduisant les litiges sur l’application du taux correct », a-t-il ajouté.

Il a également déclaré qu’à l’heure actuelle, il existe environ 40 articles dans la loi traitant du TDS et qu’en plus, il existe une énorme liste de règles et de formulaires associés à ces dispositions du TDS.

« Il ressort clairement des statistiques que seules quelques sections contribuent de manière significative aux collections totales par le biais de TDS. Les autres sections contribuent pour une part infime au montant total de la collecte TDS. « Des chiffres aussi bas soulignent la nécessité de reconsidérer ces dispositions, étant donné que bien que leur suppression ait un faible impact sur les recettes fiscales, cela peut soulager les contribuables de la charge de conformité nécessaire qui tourne autour de ces dispositions », a-t-il déclaré.

