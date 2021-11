Associated Press accuse les républicains d’avoir utilisé l’affaire Rittenhouse « pour exploiter la fracture nationale » sur la race

Un journaliste de l’Associated Press a semblé viser les républicains à la suite de la décision du procès Rittenhouse, avec un titre dimanche qui disait: « L’acquittement de Rittenhouse resserre l’étau politique pour Biden ».

Un jury a déclaré Kyle Rittenhouse, 18 ans, non coupable du meurtre de Joseph Rosenbaum et Anthony Huber en août 2020 au plus fort des émeutes de Kenosha. Des preuves vidéo ont montré que Rittenhouse avait tiré avec son fusil sur Rosenbaum, Huber, et un troisième attaquant, Gaige Grosskreutz, en état de légitime défense.

LA MÈRE DE KYLE RITTENHOUSE DÉCLARE APRÈS L’ACQUITTAGE DE SON FILS : « IL NE S’AGIT PAS DE GAGNER OU DE PERDRE »

Le journaliste de la Maison Blanche, Aamer Madhani, a averti que cette décision pourrait désormais être utilisée contre le président Joe Biden, car les républicains l’utiliseront « pour exploiter le fossé national » entre les personnes de race.

Le président Biden s’exprime sur le projet de loi bipartite sur les infrastructures dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche, le samedi 6 novembre 2021, à Washington. (AP Photo/Alex Brandon) (AP Photo/Alex Brandon)

« Maintenant, le président se retrouve pris entre des démocrates indignés – dont certains pensaient déjà à l’incapacité de Biden à obtenir une réforme de la police et une législation sur les droits de vote – et les républicains cherchant à utiliser l’affaire Rittenhouse pour exploiter le clivage national sur les questions de griefs et de race, » a écrit Madhani.

Madhani a également fait référence aux numéros de sondage défaillants qui continuent de tourmenter Biden. ainsi que la défaite des démocrates en Virginie.

Bien que Madhani ait affirmé que les républicains chercheraient à exploiter la décision du procès, les démocrates et les experts des médias ont déjà enflammé les tensions raciales à la suite de l’acquittement.

(Photo de Dimitrios Kambouris/.)

La représentante démocrate Cori Bush, D-Mo., a qualifié le verdict de « suprématie blanche en action », tweetant « Ce système n’est pas conçu pour tenir les suprémacistes blancs responsables. C’est pourquoi les Noirs et les bruns sont brutalisés et mis en cage alors que les suprémacistes blancs les meurtriers marchent en liberté. »

Le représentant démocrate Adriano Espaillat, NY, a qualifié Rittenhouse de « meurtrier » dont les « larmes blanches » ont empêché la justice dans un tweet maintenant supprimé.

Biden a également fait face à un contrecoup pour un tweet de 2020 avant l’élection présidentielle qui semblait qualifier Rittenhouse de « suprémaciste blanc ».

Kyle Rittenhouse met sa main sur son visage après avoir été déclaré non coupable de tous les chefs d’accusation au palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, le vendredi 19 novembre 2021. Le jury est revenu avec son verdict après près du 31/ 2 jours de délibération. (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool) (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool)

Pendant ce temps, les présentateurs de MSNBC ont ouvertement qualifié le GOP de « suprémacistes blancs » à la suite de la décision de non-culpabilité de Rittenhouse, y compris Tiffany Cross, qui a déclaré qu’elle était « dégoûtée » par les personnes soutenant un « petit suprémaciste blanc meurtrier ».

Elie Mystal a répondu : « Bienvenue dans le Parti républicain moderne. C’est ce que veulent ces gens, et c’est pour cela qu’une majorité de Blancs votent. »

David Rutz et Dom Calicchio de Fox News ont également contribué à cet article.

