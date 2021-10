Associated Press (AP) exécutera un nœud Chainlink pour garantir la fiabilité de ses données

Le défi d’obtenir une source fiable de données a été un problème permanent dans le secteur du journalisme. Depuis la création des premiers médias de diffusion d’informations, le monde a dû se fier à l’intégrité de ceux qui fournissent les données. Mais cela pourrait changer maintenant que Chainlink exploite le pouvoir de la décentralisation et que l’Associated Press (AP), l’une des plus grandes agences de presse au monde, commence à aller dans cette direction.

AP exécute un nœud Chainlink et commencera à télécharger un ensemble important de données, en tirant parti de la technologie de Chainlink pour garantir la fiabilité de ses informations.

Chainlink et AP News : un partenariat qui a du sens

Selon les informations partagées par AP dans un communiqué de presse, l’agence partagera des données relatives aux appels de course aux États-Unis, aux faits économiques, aux résultats des jeux sportifs et aux finances de l’entreprise. Les données seront signées cryptographiquement pour vérifier leur authenticité.

Ce n’est pas la première fois qu’AP utilise la technologie blockchain pour assurer l’intégrité de ses données avec le monde. L’année dernière déjà, AP a collaboré avec Everipedia pour télécharger les résultats de l’élection présidentielle américaine sur la blockchain d’Ethereum.

De plus, AP a publié un NFT au début de 2021 et mène de multiples expériences sur l’application de technologies décentralisées sur la scène artistique.

Dwayne Desaulniers, directeur AP de la blockchain et des licences de données, a déclaré dans le communiqué de presse que la technologie développée par Chainlink était idéale pour la vision d’AP de diffuser des données fiables à travers le monde.

« La technologie Chainlink est le moyen idéal pour fournir aux développeurs de contrats intelligents partout dans le monde un accès direct et à la demande aux données d’appels économiques, sportives et de course d’AP. Travailler avec Chainlink permet à ces informations d’être compatibles avec n’importe quelle blockchain. Le logiciel open source est fiable, sécurisé et largement utilisé sur les principaux réseaux de blockchain.

William Herkelrath, directeur général de Chainlink Labs, a également applaudi la décision, affirmant qu’il était logique qu’AP lance un nœud Oracle Chainlink, compte tenu de son niveau d’influence et de la quantité d’informations qu’il fournit constamment au monde.

Pourquoi est-ce important?

AP est une agence de presse qui fonctionne en continu depuis 1846. C’est une source d’information fiable dans le monde entier avec un prestige et une portée comparables à d’autres agences comme ., BBC ou ..

Chainlink est un fournisseur mondial d’oracles décentralisés. La vision de Chainlink est de garantir que les informations circulant en dehors de la blockchain puissent être transmises en chaîne via des contrats intelligents, récompensant la véracité des nœuds et des sources de la même manière que le réseau Bitcoin récompense les bons mineurs. Toute information peut circuler via Chainlink, des flux de prix aux résultats d’un match de football.

Mon dieu, comme les années passent, de 28 participants à l’écosystème à plus de 870 intégrations (croissance 31 fois) avec plus de 90 % de part de marché Oracle 32 mois plus tard Le prix de $LINK était de 0,44 $, une certaine perspicacité est toujours bonne, beaucoup plus de place pour la croissance à partir d’ici https://t.co/kkGtadGbJ8 – ChainLinkGod.eth 2.0 (@ChainLinkGod) 20 octobre 2021

Avec AP exécutant un nœud Chainlink, les informations qu’il télécharge et signe numériquement sont vérifiables par tout autre participant du réseau et peuvent être utilisées pour prendre des décisions presque instantanément. Par exemple, un site Web de paris pourrait utiliser les données AP pour garantir les résultats des jeux sur lesquels ses clients parient, ou un analyste politique pourrait modifier les stratégies électorales en fonction des résultats d’un sondage particulier.

OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.