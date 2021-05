Associated Press fait appel à un activiste anti-israélien en tant qu’associé de presse ⋆ .

Au milieu de l’Associated Press niant savoir qu’il exploitait un bureau de presse dans le même bâtiment que les terroristes du Hamas, le média a récemment embauché un associé de l’AP qui a fortement participé au mouvement anti-israélien.

Emily Wilder, ancienne journaliste de l’Arizona Republic et diplômée de l’Université de Stanford, a tweeté qu’elle avait accepté un poste à l’AP en avril. Le message Twitter a été déterré par les républicains du Stanford College, un groupe qui enquête fréquemment sur les activités politiques des étudiants anciens et actuels. Le compte Twitter de Wilder est depuis passé en mode privé.

Cela soulève des questions supplémentaires sur les reportages de l’AP sur le conflit entre Israël et le Hamas. La nouvelle a annoncé que l’AP partageait un bâtiment démoli depuis à Gaza avec le Hamas. Le groupe radical a maintenu un niveau d’opérations dans le bâtiment. Un bureau du Jihad islamique était également dans le bâtiment. Le journaliste Noah Pollack affirme s’être entretenu avec des membres des Forces de défense israéliennes qui affirment que les journalistes de l’AP avaient connaissance de l’environnement commun.

Wilder a mené un effort sur le campus de Stanford pour accueillir le dessinateur antisémite Eli Valley. Valley attire fréquemment les Juifs de manière offensive et a dépeint des images nazies dans son travail. L’ancien étudiant de Stanford était également le co-leader des étudiants pour la justice en Palestine. Un porte-parole de l’AP a déclaré au Federalist que le point de vente «oblige les employés à s’abstenir de toute activité politique».

En 2017, Wilder a aidé à diriger un rassemblement au bureau de Taglit-Birthright à New York. L’organisation donne au peuple juif la possibilité de se rendre en Israël à faible coût pour une expérience spirituelle et religieuse. Wilder a posté sur Facebook à propos de l’événement et a qualifié l’homme d’affaires juif Shel Adelson de «milliardaire à l’air de rat-taupe nu». Adelson est décédé en 2021 et a financé l’expérience Birthright pour les juifs, ainsi que d’autres causes religieuses.

Wilder n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, pas plus que l’Université de Stanford.

«Nous ne sommes pas surpris qu’Emily Wilder, une militante anti-israélienne livide et leader des étudiants pour la justice en Palestine à Stanford, vient d’être embauchée par l’Associated Press en tant que nouvelle correspondante, en particulier à la lumière des récentes révélations concernant les liens de l’Associated Press. au Hamas », a déclaré un porte-parole des républicains du Stanford College à The Federalist. «Malheureusement, promouvoir la diffamation du sang antisémite selon laquelle les Juifs ont« nettoyé ethniquement »les Palestiniens, ou défendre les menaces de violence contre les sionistes juifs, est parfaitement acceptable pour les publications de nouvelles nationales telles que l’Associated Press.»

Canary Mission, un groupe qui suit les militants qui affichent des individus anti-israéliens, a constaté que Wilder a déclaré que Birthright n’était «rien de plus que de la propagande nationaliste ethnique». On a découvert que Wilder disait que le peuple juif est en train de «nettoyer ethniquement» les Palestiniens. Elle a écrit sur Facebook en août 2018 pour défendre un étudiant nommé Hamzeh Daoud qui menaçait de «combattre physiquement les sionistes sur le campus».

«Les conservateurs blancs classiques (sionistes) se sentent absurdes, viscéralement menacés par une publication Facebook clairement déformée qui a été immédiatement éditée, puis en réponse, lancez une campagne massive de dénigrement contre un étudiant de couleur qui attire l’attention du monde entier et le met plus en danger que ils peuvent toujours rêver d’être dedans. C’est gentil », a-t-elle écrit.

Le gouvernement américain a désigné le Hamas comme un groupe terroriste. Mais l’AP a qualifié le Hamas de «mouvement de base» lundi et a affirmé que l’attaque de l’État d’Israël contre le bâtiment était un exemple de prise de cible contre la presse libre. Le groupe dit qu’il n’était pas au courant de la présence du groupe terroriste dans son immeuble de bureaux, mais un article de 2014 par l’ancien correspondant Matt Friedman dans The Atlantic contredit cette affirmation. «Les combattants du Hamas faisaient irruption dans le bureau de l’AP à Gaza et menaceraient le personnel», a écrit Friedman.

Le sénateur républicain de l’Arkansas, Tom Cotton, a critiqué l’AP lundi, se demandant comment le point de vente ignorait qu’il partageait un bâtiment avec un groupe terroriste.

«Je soutiens que l’AP a des questions inconfortables à répondre, mais l’AP et ses collègues journalistes sont en grande défiance à propos de la frappe aérienne tout à fait appropriée d’Israël», a déclaré Cotton. «Laissez aux journalistes pleurnichard le soin de faire eux-mêmes l’histoire et la victime lorsque des terroristes tirent des missiles sur des civils innocents.»